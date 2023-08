Ministério da Saúde confirma primeiro caso da nova variante EG.5 da covid-19 em São Paulo

Covid-19 - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta sexta-feira (18), o Ministério da Saúde comunicou a detecção de um caso da variante EG.5 do coronavírus SARS-CoV-2 no estado de São Paulo. A paciente, uma mulher de 71 anos, manifestou os primeiros sintomas em 30 de julho e já se encontra recuperada, conforme informações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Seus sintomas incluíram febre, tosse, fadiga e dor de cabeça, tendo realizado o teste em 8 de agosto. A paciente já estava completamente vacinada, de acordo com o ministério.

O ministério ressaltou a importância contínua da vacinação como a principal medida de enfrentamento da COVID-19, especialmente agora com a implementação de doses de reforço para prevenção da doença. Para indivíduos pertencentes a grupos de maior risco, também é recomendado o uso de máscaras em situações de maior exposição.

Após o término da situação de emergência declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em maio deste ano, ainda é orientado que os grupos mais suscetíveis a complicações pela doença continuem a adotar medidas de prevenção e controle não farmacológicas. Isso inclui o uso de máscaras em ambientes fechados, mal ventilados ou aglomerados, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. Essas recomendações também valem para pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe, de acordo com declaração do Ministério da Saúde.

Além disso, o Ministério da Saúde destacou sua colaboração contínua com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde para avaliar a situação global e as possíveis novas subvariantes do vírus.

No sentido de prevenir o agravamento da doença, o antiviral nirmatrelvir/ritonavir está disponível de forma gratuita em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de infecções pelo coronavírus.

