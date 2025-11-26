Santos disputará a Copinha em São Carlos; campeonato começa no dia 2 de janeiro

Estádio do Luisão será palco de mais uma Copinha - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A cidade de São Carlos será novamente palco da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, em 2025, receberá uma das sedes mais aguardadas do torneio: o Santos Futebol Clube jogará sua fase de grupos no município. A confirmação veio durante o evento oficial de lançamento da 56ª edição da Copinha, realizado nesta terça-feira (25) na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Com início em 2 de janeiro e final marcada para 25 de janeiro, a Copinha manterá o formato tradicional com 128 equipes distribuídas por 32 sedes. Em São Carlos, a presença do Santos deve atrair grande público para acompanhar a geração santista que chega cercada de expectativa.

Pela primeira vez, todas as 255 partidas terão transmissão ao vivo por Record, Record News, Xsports, além dos canais no YouTube da Cazé TV e do Paulistão, garantindo visibilidade nacional também à sede são-carlense.

O evento de lançamento contou com a presença do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que destacou a força social e formadora da Copinha, e do presidente da CBF, Samir Xaud, que definiu a competição como o “sonho democrático” dos jovens jogadores brasileiros.

A fórmula permanece a mesma: jogo único na fase de grupos, com os dois melhores de cada chave avançando ao mata-mata. Em caso de empate nos duelos eliminatórios, a definição será nos pênaltis.

A FPF divulgará nos próximos dias a tabela completa da sede de São Carlos, com datas e horários das partidas do Santos e dos demais clubes do grupo, que devem movimentar a cidade durante o início de janeiro.