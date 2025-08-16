Varejo físico registra queda nas vendas do Dia dos Pais, aponta Serasa Experian

Loja decorada para o Dia dos Pais - Crédito: Agência Brasil

As vendas no comércio físico durante a semana do Dia dos Pais caíram 2,0% em 2025, segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian. O levantamento considera as consultas de crédito realizadas entre 4 e 10 de agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024.

O recuo também foi sentido no fim de semana da data comemorativa, de 8 a 10 de agosto, que registrou queda de 2,1% frente ao mesmo intervalo do ano passado (9 a 11 de agosto). De acordo com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o período não apresentou um pico de movimentação suficiente para compensar o desempenho mais fraco nos dias anteriores.

Para a especialista, o resultado reflete o comportamento cauteloso do consumidor, influenciado por juros elevados e pela pressão sobre o orçamento familiar. O Dia dos Pais, tradicionalmente, já movimenta menos o varejo que outras datas comemorativas.

O indicador da Serasa Experian é calculado a partir de uma amostra de consultas realizadas ao banco de dados da empresa, permitindo acompanhar o desempenho do comércio físico em diferentes períodos e datas sazonais.