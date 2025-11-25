Tomate Pizzad’oro registra forte recuo e fica 41% mais barato no atacado da CEAGESP

A cotação do tomate Pizzad’oro apresentou forte recuo neste mês na CEAGESP. Levantamento realizado na segunda-feira (24/11) pela Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da Companhia aponta que o produto foi comercializado a R$ 1,59/kg no atacado, valor inferior aos R$ 1,99/kg registrados no mesmo período de 2024.
Segundo a SEDES, o tomate acumula média anual de queda de 20,1% e, na comparação mensal, observa-se uma redução ainda mais expressiva: 41,3%. O movimento reforça a boa oferta e a tendência favorável de compra no atacado, beneficiando consumidores e comerciantes.
Produtos com tendência favorável de compra
A CEAGESP destaca uma ampla lista de itens com preços mais atrativos nesta semana, impulsionados principalmente por maior oferta e boa qualidade. Entre eles estão:
Frutas e hortaliças:
Coco verde, laranja pera, limão siciliano, limão taiti, manga Palmer, manga Tommy, mamão papaia, melancia e melancia baby.
Legumes e verduras:
Abóbora japonesa, moranga e paulista, abobrinha italiana, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, mandioquinha, pepino caipira e japonês, pimenta cambuci, vagem macarrão.
Tomates em baixa:
Tomate Carmem, Débora, Pizzad’oro e Sweet Grape.
Folhosas e temperos:
Almeirão Pão de Açúcar, alface crespa e lisa, acelga, brócolis ninja, coentro, cebolinha, couve manteiga, escarola, manjericão, milho verde, moyashi, salsa, rúcula hidropônica, repolho verde.
Tubérculos e raízes:
Batata asterix, batata lavada e coco seco.
Produtos com tendência estável
Alguns itens mantêm estabilidade de preço, sem altas ou quedas significativas. Entre eles estão:
Abacaxi Pérola, caju, goiaba vermelha e branca, jabuticaba, lima-da-pérsia, maracujá azedo, morango, melão amarelo, nêspera, pêssego nacional, tangerina Murcott, abobrinha brasileira, gengibre, mandioca, maxixe, pepino comum, quiabo liso, alface americana, couve-flor, ovos brancos e cebola nacional.
Produtos com tendência desfavorável de compra
Já outro grupo apresenta preços elevados ou menor oferta, o que torna a compra menos vantajosa neste período. Entre os itens estão:
Abacate breda, bananas (nanica, da terra e prata), figo roxo, laranja lima, maçãs Fuji e Gala, mamão Formosa, uva niágara, abóbora seca, alcachofra, batatas-doce branca e rosada, ervilha torta, jiló, pimenta verde americana, pimentões amarelo, verde e vermelho, agrião comum, brócolis ramoso, chicória, rabanete, repolho roxo, alho nacional e cebola roxa.
A atualização semanal da CEAGESP é uma referência para feirantes, comerciantes e consumidores que buscam economia e planejamento na hora das compras.