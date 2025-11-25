Tomate Pizzad’oro registra forte recuo e fica 41% mais barato no atacado da CEAGESP

A cotação do tomate Pizzad’oro apresentou forte recuo neste mês na CEAGESP. Levantamento realizado na segunda-feira (24/11) pela Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da Companhia aponta que o produto foi comercializado a R$ 1,59/kg no atacado, valor inferior aos R$ 1,99/kg registrados no mesmo período de 2024.

Segundo a SEDES, o tomate acumula média anual de queda de 20,1% e, na comparação mensal, observa-se uma redução ainda mais expressiva: 41,3%. O movimento reforça a boa oferta e a tendência favorável de compra no atacado, beneficiando consumidores e comerciantes.

Produtos com tendência favorável de compra

A CEAGESP destaca uma ampla lista de itens com preços mais atrativos nesta semana, impulsionados principalmente por maior oferta e boa qualidade. Entre eles estão:

Frutas e hortaliças:

Coco verde, laranja pera, limão siciliano, limão taiti, manga Palmer, manga Tommy, mamão papaia, melancia e melancia baby.

Legumes e verduras:

Abóbora japonesa, moranga e paulista, abobrinha italiana, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, mandioquinha, pepino caipira e japonês, pimenta cambuci, vagem macarrão.

Tomates em baixa:

Tomate Carmem, Débora, Pizzad’oro e Sweet Grape.

Folhosas e temperos:

Almeirão Pão de Açúcar, alface crespa e lisa, acelga, brócolis ninja, coentro, cebolinha, couve manteiga, escarola, manjericão, milho verde, moyashi, salsa, rúcula hidropônica, repolho verde.

Tubérculos e raízes:

Batata asterix, batata lavada e coco seco.

Produtos com tendência estável

Alguns itens mantêm estabilidade de preço, sem altas ou quedas significativas. Entre eles estão:

Abacaxi Pérola, caju, goiaba vermelha e branca, jabuticaba, lima-da-pérsia, maracujá azedo, morango, melão amarelo, nêspera, pêssego nacional, tangerina Murcott, abobrinha brasileira, gengibre, mandioca, maxixe, pepino comum, quiabo liso, alface americana, couve-flor, ovos brancos e cebola nacional.

Produtos com tendência desfavorável de compra

Já outro grupo apresenta preços elevados ou menor oferta, o que torna a compra menos vantajosa neste período. Entre os itens estão:

Abacate breda, bananas (nanica, da terra e prata), figo roxo, laranja lima, maçãs Fuji e Gala, mamão Formosa, uva niágara, abóbora seca, alcachofra, batatas-doce branca e rosada, ervilha torta, jiló, pimenta verde americana, pimentões amarelo, verde e vermelho, agrião comum, brócolis ramoso, chicória, rabanete, repolho roxo, alho nacional e cebola roxa.

A atualização semanal da CEAGESP é uma referência para feirantes, comerciantes e consumidores que buscam economia e planejamento na hora das compras.

