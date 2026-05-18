(16) 99963-6036
segunda, 18 de maio de 2026
Economia

Taxa média do empréstimo pessoal sobe para 8,59% ao mês, aponta Procon

18 Mai 2026 - 08h42Por Assessoria de Imprensa
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Gráfico juros - Crédito: PixabayGráfico juros - Crédito: Pixabay

Uma pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP revelou que o custo do empréstimo pessoal para consumidores paulistas segue em alta neste primeiro semestre de 2026. De acordo com o levantamento, a taxa média de juros praticada pelas instituições bancárias passou de 8,05% ao mês em janeiro para 8,59% ao mês atualmente, registrando aumento superior a 0,5 ponto percentual.

O estudo acompanha mensalmente as taxas máximas pré-fixadas oferecidas para consumidores pessoa física não preferenciais em operações de empréstimo pessoal com prazo de 12 meses. Segundo o relatório, a taxa acumulada nesse período chega a 168,73%.

A pesquisa foi realizada junto aos bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. As principais alterações recentes foram identificadas nas taxas cobradas pelo Banco do Brasil e Bradesco, enquanto os demais bancos mantiveram estabilidade nos índices analisados.

Já no cheque especial, a taxa média permaneceu em 8,00% ao mês, mantendo o teto estabelecido pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 4.765/2019 para pessoas físicas.

O relatório completo pode ser consultado no site oficial do Procon-SP.

Orientações ao consumidor

Especialistas do Procon-SP alertam que o empréstimo pessoal deve ser utilizado apenas em situações de extrema necessidade, principalmente para substituir dívidas com juros mais elevados, como cheque especial e rotativo do cartão de crédito.

Antes de contratar qualquer operação financeira, os consumidores devem:

  • Verificar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros, taxas administrativas e seguros;
  • Avaliar se o valor das parcelas não compromete o orçamento familiar;
  • Pesquisar e comparar as taxas praticadas entre diferentes instituições financeiras, já que os índices variam consideravelmente entre os bancos. 
 
 
 

Leia Também

São Carlos exporta US$ 189,7 milhões no primeiro quadrimestre de 2026
Economia14h48 - 13 Mai 2026

São Carlos exporta US$ 189,7 milhões no primeiro quadrimestre de 2026

Banco do Povo de São Carlos fortalece pequenos negócios com foco no Dia das Mães
Economia07h46 - 03 Mai 2026

Banco do Povo de São Carlos fortalece pequenos negócios com foco no Dia das Mães

Preço do leite dispara e economista são-carlense revela pessimismo
Economia16h16 - 30 Abr 2026

Preço do leite dispara e economista são-carlense revela pessimismo

Ipem-SP orienta sobre uso de aquecedores e ar-condicionado para economizar na conta de luz
Economia14h20 - 23 Abr 2026

Ipem-SP orienta sobre uso de aquecedores e ar-condicionado para economizar na conta de luz

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário08h14 - 21 Abr 2026

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias