Taxa média do empréstimo pessoal sobe para 8,59% ao mês, aponta Procon

Uma pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP revelou que o custo do empréstimo pessoal para consumidores paulistas segue em alta neste primeiro semestre de 2026. De acordo com o levantamento, a taxa média de juros praticada pelas instituições bancárias passou de 8,05% ao mês em janeiro para 8,59% ao mês atualmente, registrando aumento superior a 0,5 ponto percentual.

O estudo acompanha mensalmente as taxas máximas pré-fixadas oferecidas para consumidores pessoa física não preferenciais em operações de empréstimo pessoal com prazo de 12 meses. Segundo o relatório, a taxa acumulada nesse período chega a 168,73%.

A pesquisa foi realizada junto aos bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. As principais alterações recentes foram identificadas nas taxas cobradas pelo Banco do Brasil e Bradesco, enquanto os demais bancos mantiveram estabilidade nos índices analisados.

Já no cheque especial, a taxa média permaneceu em 8,00% ao mês, mantendo o teto estabelecido pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 4.765/2019 para pessoas físicas.

O relatório completo pode ser consultado no site oficial do Procon-SP.

Orientações ao consumidor

Especialistas do Procon-SP alertam que o empréstimo pessoal deve ser utilizado apenas em situações de extrema necessidade, principalmente para substituir dívidas com juros mais elevados, como cheque especial e rotativo do cartão de crédito.

Antes de contratar qualquer operação financeira, os consumidores devem: