Preços dos combustíveis ficam estáveis em outubro, aponta Edenred Ticket Log

Crédito: Agência Brasil

A nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) revelou que o Sudeste registrou estabilidade nos preços dos combustíveis em outubro, na comparação com setembro. Segundo o levantamento, gasolina e diesel S-10 não tiveram alterações, mantendo-se em R$ 6,21 e R$ 6,18, respectivamente.

O etanol, porém, registrou leve alta de 0,47%, passando a custar R$ 4,32, enquanto o diesel comum teve aumento discreto de 0,16%, chegando a R$ 6,14. Mesmo com as variações, a região segue com os preços médios mais baixos de etanol e gasolina do país.

Etanol ganha vantagem competitiva em três estados

De acordo com a análise, o etanol continua sendo a opção mais vantajosa para abastecer em boa parte da região. Ele é economicamente mais favorável em São Paulo, Minas Gerais e agora também no Espírito Santo, que passou a integrar o grupo em outubro. Já no Rio de Janeiro, a gasolina permanece como a melhor escolha.

Para Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, o cenário indica estabilidade e uma desaceleração nas altas registradas no mês anterior.

“Mesmo com essas leves altas, o etanol segue como o mais barato do Brasil e ampliou sua vantagem competitiva. Além disso, é uma alternativa mais sustentável, por ser renovável e emitir menos poluentes”, destaca Mascarenhas.

Como o indicador é calculado

O IPTL consolida o comportamento de preços a partir de abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados pela Edenred Ticket Log em todo o país. Com mais de 1 milhão de veículos administrados e oito transações por segundo, o índice oferece uma média precisa e altamente confiável sobre os movimentos do mercado de combustíveis.

Leia Também