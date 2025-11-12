Prazo para aposentados contestarem descontos indevidos no INSS é prorrogado até fevereiro de 2026

Dinheiro - Crédito: Agência Brasil

O Governo Federal prorrogou por mais três meses o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A data limite, que antes se encerraria em 14 de novembro, foi estendida até 14 de fevereiro de 2026.

Com a prorrogação, quem ainda não registrou a contestação terá mais tempo para fazê-lo pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em uma agência dos Correios.

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, anunciou a medida nas redes sociais e destacou uma nova etapa do processo.“Outra novidade é que vamos devolver os valores cobrados sem autorização, inclusive quando houver documentos que indicavam falsamente o consentimento do beneficiário”, afirmou.

Como contestar os descontos

A contestação pode ser feita por três canais oficiais:

Meu INSS (site ou aplicativo): serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”;

Central 135: ligação gratuita, de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Correios: mais de 5 mil agências oferecem atendimento assistido e gratuito.

No aplicativo, o beneficiário deve clicar em “Não autorizei o desconto” para registrar a contestação. A entidade associativa tem até 15 dias úteis para responder. Caso não haja retorno, o sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo de ressarcimento — válida para descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. O procedimento evita a necessidade de ação judicial.

Devoluções já realizadas

Segundo balanço divulgado pelo INSS, mais de 6 milhões de contestações já foram registradas por beneficiários que não reconheceram os descontos. Desses, 3,7 milhões aderiram ao acordo, resultando na devolução de R$ 2,54 bilhões aos aposentados e pensionistas.

