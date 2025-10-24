Pedro Donadon: “Feirão de imóveis é democratizar o acesso à habitação de qualidade”

Pedro Donadon, CEO da ADN e diretor adjunto do Sinduscon-SP regional Ribeirão Preto, e Fernando Paoliello Junqueira, diretor regional do Sinduscon-SP Ribeirão Preto, durante primeiro dia do evento -

Para o empresário Pedro Donadon, CEO da ADN Construtora e diretor adjunto do SindusCon-SP regional Ribeirão Preto, o Feirão da Casa Própria representa mais do que uma oportunidade de compra — é uma ação que democratiza o acesso à moradia de qualidade.“O propósito do feirão é democratizar o acesso à habitação de qualidade, oferecendo moradia digna para um número cada vez maior de pessoas. O sucesso do evento é resultado da união entre a iniciativa privada e o poder público, em uma parceria entre nós, do SindusCon-SP, representando as empresas, e o Governo do Estado de São Paulo, com a utilização do cheque do programa Casa Paulista como subsídio para a compra do apartamento. Soma-se a isso o apoio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, com financiamento por meio da Caixa Econômica Federal. Com essa junção dos programas e das empresas, conseguimos levar a casa própria a muito mais pessoas”, destacou Donadon.

Na visão de Danillo Parron, superintendente de vendas da ADN Construtora, o Feirão representa uma chance concreta para quem sonha com a casa própria.“Estamos com uma oportunidade única! Imóveis que antes não se enquadravam no Casa Paulista agora podem receber subsídio. É uma chance real de realizar o sonho de morar no que é seu, com qualidade e condições acessíveis. A ADN tem como propósito democratizar a moradia de qualidade e é isso que move o nosso trabalho. Então, nesses três dias de Feirão nossa equipe estará aqui para apresentar as melhores oportunidades e fazer os melhores negócios. Não é só sobre vender, é sobre transformar vidas com dignidade e segurança. Convidamos a população de São Carlos e região para virem ao Feirão, conhecerem as novas possibilidades e darem o primeiro passo rumo à conquista do lar dos sonhos”, afirmou.

O evento, que acontece na Praça do Mercado Municipal de São Carlos, reúne construtoras, instituições financeiras e representantes dos programas habitacionais — como o Minha Casa, Minha Vida e o Casa Paulista —, oferecendo subsídios que podem chegar a R$ 66 mil para quem deseja adquirir seu imóvel.

Durante os três dias de feirão, o público pode conhecer diversas opções de imóveis novos e realizar simulações de financiamento com a Caixa Econômica Federal, agente financeiro dos programas.

A iniciativa é uma realização do SindusCon-SP, com a participação das construtoras ADN Construtora, MRV, JCR e Grupo Plano, e conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos, da Prohab, do Governo de São Paulo, do Ministério das Cidades e do Governo Federal.

