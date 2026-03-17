MaÃ§Ã£ Gala lidera queda de preÃ§os e Ã© destaque da semana na CEAGESP

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo apontou a maçã Gala como o principal destaque entre os produtos comercializados no atacado entre os dias 16 e 20 de março. O levantamento mais recente indica queda significativa no preço da fruta, tornando-a mais atrativa para comerciantes e consumidores.

De acordo com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES), a maçã Gala foi cotada a R$ 6,34 o quilo na segunda-feira (16). No mesmo período do ano passado, o valor era de R$ 7,47/kg, o que representa uma variação anual de -15,1%. Já na comparação mensal, a queda é ainda maior, chegando a -21,1%.

Tendência favorável de compra

Além da maçã Gala, diversos produtos apresentam cenário positivo para compra nesta semana, com preços mais acessíveis ou em queda. Entre os destaques estão frutas como abacate geada, melancia, uva Itália, uva Niágara e pitaia. Também entram na lista itens como limão taiti, laranja pera e coco verde.

No setor de legumes, produtos como chuchu, abóbora paulista, mandioca e quiabo aparecem como boas opções. Já entre as hortaliças e temperos, cebolinha, coentro, manjericão e milho verde estão entre os mais indicados.

Tendência estável

Alguns alimentos mantêm preços estáveis, sem grandes oscilações no período. É o caso de frutas como banana-nanica, manga Palmer, melão amarelo, tangerina Murcott e maçã Fuji.

Entre os legumes e verduras, permanecem estáveis produtos como abóbora japonesa, jiló, mandioquinha, acelga, escarola e salsa. Itens como batata escovada, cebola nacional e alho descascado também seguem sem variações expressivas.

Tendência desfavorável

Por outro lado, alguns produtos apresentam alta nos preços, sendo considerados menos vantajosos para compra neste momento. Entre eles estão banana-prata, mamão, laranja lima e diversas hortaliças.

No grupo dos legumes, cenoura, beterraba, abobrinha e berinjela registram tendência de alta. Já nas verduras, itens como alface, rúcula, brócolis, couve-flor e repolho também aparecem com preços menos favoráveis.

A CEAGESP destaca que as variações são influenciadas por fatores como clima, oferta e demanda, impactando diretamente o comportamento dos preços no mercado atacadista.