Juros do empréstimo pessoal sobem em abril e atingem 8,44% ao mês, aponta Procon

Gráfico juros - Crédito: Pixabay

A taxa média de juros do empréstimo pessoal cobrada pelos principais bancos do país registrou alta em abril, chegando a 8,44% ao mês. O índice representa um acréscimo de 0,14 ponto percentual em relação a março, quando a média era de 8,30% mensais. No acumulado anual, os juros atingem 164,26%.

Os dados fazem parte de levantamento mensal realizado pelo Procon-SP, com coleta feita no dia 2 de abril junto a seis grandes instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

Entre os bancos analisados, o Banco do Brasil apresentou o maior reajuste no período, com a taxa passando de 6,72% para 7,39% ao mês — alta de 0,67 ponto percentual. Já o Bradesco elevou seus juros de 8,32% para 8,49% ao mês, um aumento de 0,17 ponto percentual. As demais instituições mantiveram os índices praticados no mês anterior.

Cheque especial segue estável

No caso do cheque especial, a taxa média permaneceu estável em 8,00% ao mês, sem variação em relação a março. Em termos anuais, isso corresponde a 151,82%.

O Procon-SP lembra que os juros do cheque especial para pessoas físicas são limitados a 8% ao mês, conforme determinação do Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 4.765/2019, em vigor desde 2020.

Orientação ao consumidor

O órgão reforça a importância do uso consciente do crédito, recomendando que tanto o empréstimo pessoal quanto o cheque especial sejam utilizados apenas em situações emergenciais ou para substituir dívidas com juros mais elevados.

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