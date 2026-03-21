domingo, 22 de março de 2026
Economia

Juros bancÃ¡rios chegam a 160,2% ao ano, aponta pesquisa do Procon

22 Mar 2026 - 21h07Por Jessica Carvalho R
A taxa média de juros cobrada pelos principais bancos do país atingiu 160,2% ao ano, segundo levantamento divulgado pelo Procon-SP. A pesquisa, realizada com seis grandes instituições financeiras, evidencia o alto custo do crédito no Brasil, especialmente para consumidores que recorrem a empréstimos pessoais e cheque especial.

O estudo foi feito com dados coletados em 3 de março de 2026 junto aos bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. Foram consideradas as taxas máximas pré-fixadas para pessoas físicas não preferenciais. No empréstimo pessoal, a média ficou em 8,30% ao mês, com leve queda de 0,25 ponto percentual em relação ao mês anterior. Já no cheque especial, a média permaneceu em 8% ao mês, equivalente a 151,8% ao ano.

Entre as instituições analisadas, apenas o Bradesco apresentou redução na taxa do empréstimo pessoal, que caiu de 9,87% para 8,32% ao mês. Os demais bancos mantiveram os mesmos índices da pesquisa anterior. No caso do cheque especial, não houve alteração nas taxas praticadas por nenhuma das instituições avaliadas.

O Procon-SP orienta que o uso do crédito, especialmente o empréstimo pessoal, deve ser restrito a situações emergenciais ou para substituir dívidas com encargos ainda mais elevados. O órgão também recomenda que o consumidor pesquise e compare as condições oferecidas pelos bancos antes de contratar qualquer linha de crédito. Alternativas como crédito consignado, linhas para aposentados ou pessoas com restituição do Imposto de Renda a receber podem apresentar juros mais baixos e ajudar a reduzir o custo final da dívida.

A íntegra do relatório pode ser acessada no site oficial do Procon-SP.

