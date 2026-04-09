Índice da CEAGESP sobe 5,16% em março, impulsionado por alta nos legumes

O índice de preços da CEAGESP registrou alta de 5,16% em março, revertendo a queda de 2,97% observada no mês anterior. No acumulado do ano, o indicador apresenta leve avanço de 0,43%, enquanto em 12 meses aponta retração de 3,80%.

Apesar do resultado geral positivo, o destaque do período foi o setor de pescados, que apresentou queda de 0,97% pelo segundo mês consecutivo, influenciado pelo aumento da oferta após o fim do período de defeso em diversas regiões do país.

Legumes puxam alta do índice

O principal impacto para a elevação do índice veio do setor de legumes, que subiu expressivos 22,87% no mês. Entre os produtos com maiores altas estão a vagem macarrão, o tomate Pizza’doro e a cenoura, todos afetados por condições climáticas adversas, como chuvas intensas que prejudicaram a produção e reduziram a oferta.

A cenoura, por exemplo, teve sua qualidade comprometida pelo excesso de umidade, elevando os preços no atacado. Já o tomate registrou aumento impulsionado pela demanda por produtos de melhor qualidade, mais escassos no período.

Frutas também registram alta

O setor de frutas apresentou crescimento de 3,07%, após queda no mês anterior. Entre os destaques de alta estão a uva crimson, o maracujá doce e o kiwi importado. Já itens como maçã fuji, limão siciliano e abacate geada tiveram recuo nos preços.

O comportamento do setor foi influenciado por uma combinação de fatores climáticos e sazonais. A transição entre os fenômenos climáticos, com a dissipação do La Niña e sinais de aquecimento associados ao El Niño costeiro, alterou o regime de chuvas e impactou a produção. Além disso, a proximidade da Semana Santa aumentou a demanda por frutas.

Verduras desaceleram, mas seguem em alta

As verduras registraram aumento de 4,29%, indicando desaceleração em relação ao mês anterior. Ainda assim, o setor acumula alta de 37,38% no ano. Produtos como beterraba com folha, salsa e repolho lideraram as elevações.

As condições climáticas, com calor e chuvas intensas, afetaram diretamente o desenvolvimento das hortaliças, reduzindo a qualidade e elevando os preços.

Setor de diversos também avança

O grupo de produtos diversos subiu 12,77%, com destaque para a cebola nacional, batata e ovos. A cebola teve forte alta devido à transição entre safras e dificuldades no armazenamento causadas pelas chuvas.

Já os ovos foram impactados pela maior demanda típica do período da Quaresma, enquanto as batatas sofreram influência das dificuldades na colheita, também associadas ao excesso de umidade no solo.

Pescados vão na contramão

Na contramão dos demais setores, os pescados registraram queda de 0,97%. Mesmo com a tradicional alta na demanda durante a Quaresma, o aumento da oferta, impulsionado pelo fim das restrições de pesca, foi suficiente para conter os preços.

Espécies como curimba, robalo e cavalinha apresentaram queda significativa nos preços, refletindo o maior volume disponível no mercado.

Clima e sazonalidade influenciam preços

De forma geral, o desempenho do índice em março foi fortemente influenciado por fatores climáticos e sazonais. As chuvas intensas, combinadas com temperaturas elevadas, impactaram a produção agrícola, reduzindo a oferta de diversos itens e pressionando os preços.

Ao mesmo tempo, eventos sazonais como a Semana Santa contribuíram para o aumento da demanda, especialmente por frutas, ovos e pescados, moldando o comportamento dos preços no período.