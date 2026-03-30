FUVEST divulga datas da 1Âª e da 2Âª Fase do Vestibular 2027

estudante vestibular - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A FUVEST já determinou as datas da 1ª e da 2ª Fase do Vestibular 2027, que será realizado neste ano. A 1ª Fase ocorrerá no dia 15 de novembro e a 2ª Fase nos dias 13 e 14 de dezembro. Já as inscrições poderão ser feitas entre os dias 17 de agosto e 9 de outubro.

Vale lembrar que os candidatos ao Vestibular 2027 terão pela frente uma 1ª Fase com menos questões de múltipla escolha – em vez das tradicionais 90, serão 80 questões, mantido o tempo de prova. Com isso, haverá mais tempo para refletir sobre as perguntas que conectam conhecimentos de diferentes áreas.

A lista de leituras obrigatórias também sofreu alterações em relação à do Vestibular 2026, embora ainda permaneça apenas com autoras mulheres. Os livros cobrados serão os seguintes:

Opúsculo Humanitário (1853) – Nísia Floresta

Nebulosas (1872) – Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) – Julia Lopes de Almeida

Caminho de pedras (1937) – Rachel de Queiroz

A paixão segundo G.H. (1964) – Clarice Lispector

Geografia (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

Balada de amor ao vento (1990) – Paulina Chiziane

Canção para ninar menino grande (2018) – Conceição Evaristo

A visão das plantas (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Simulado

Os estudantes que desejam treinar em condições reais para a 1ª Fase do Vestibular 2027 da FUVEST têm até as 12h de amanhã, 31 de março, para se inscrever no Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais. Agendado para 26 de abril (domingo), o simulado será realizado no formato presencial nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O simulado seguirá o novo formato da prova: 80 questões de múltipla escolha – até o ano passado eram 90 –, cada uma com cinco alternativas e apenas uma correta. As questões são inéditas e elaboradas pela mesma banca que irá preparar o Vestibular 2027.

Mais informações: https://www.fuvest.br/

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