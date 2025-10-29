Empréstimo consignado: taxa de juros pode dobrar entre bancos, alerta Procon

Gráfico juros - Crédito: Pixabay



Uma nova pesquisa do Procon-SP revela que a diferença nas taxas de juros do empréstimo consignado entre os principais bancos do país pode ultrapassar o dobro, dependendo da instituição e do perfil do consumidor.



O levantamento, realizado em 10 de outubro, comparou as taxas cobradas para contratos de 12 e 48 meses entre seis bancos que oferecem crédito consignado a servidores públicos, aposentados do INSS e funcionários da iniciativa privada.



Em um empréstimo com 48 parcelas, por exemplo, um trabalhador da iniciativa privada pode pagar juros de 2,66% ao mês em um banco ou 5,39% ao mês em outro — uma variação de 2,73 pontos percentuais, que representa uma diferença superior a 100%, considerando a taxa de juros mais baixa.



O estudo também mostra que as taxas médias subiram em relação à edição de outubro de 2024, especialmente para aposentados do INSS (+0,18 p.p.) e funcionários de empresas privadas (+0,17 p.p.).



A íntegra do relatório está disponível em: www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Relatorio-Emp-Consignado-Outubro-25.pdf



Aposentados seguem como alvo de golpes



O Procon-SP chama a atenção para o fato de que o empréstimo consignado continua sendo um dos principais alvos de fraudes, sobretudo contra aposentados e pensionistas do INSS. Muitos consumidores têm relatado descontos indevidos em seus benefícios por contratos que não foram solicitados nem autorizados.



Segundo o órgão, os consumidores devem ficar atentos a propostas que chegam por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais e alerta: nenhum banco pode conceder crédito sem autorização expressa do cliente.



Transparência e responsabilidade



“O crédito consignado é uma modalidade importante e pode ser vantajosa quando contratada de forma consciente. Por isso, é essencial que as instituições financeiras forneçam informações claras e contratos acessíveis, sem omitir custos ou dificultar a compreensão do consumidor”, destaca a assessora técnica do Procon-SP, Nilciane Zalpa.



Recomendações do Procon-SP aos consumidores



Para reduzir riscos e escolher a melhor oferta, o Procon-SP orienta:

* Pesquise e compare as taxas entre diferentes bancos, sempre nas mesmas condições (valor, prazo e perfil do tomador);

* Evite contratar empréstimos por telefone ou mensagem; prefira o contato direto com o banco ou aplicativo oficial;

* Acompanhe mensalmente o extrato do INSS (via app meu INSS ou site oficial) para verificar se há descontos desconhecidos;

* Desconfie de ofertas “sem consulta” ou com liberação imediata;

* Em caso de desconto indevido, registre imediatamente reclamação no Procon-SP (para residentes do estado de SP) e junto ao INSS para bloqueio do benefício e apuração da fraude.





