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Economia

Detran-SP abre agendamento de exames para motofrete e mototÃ¡xi e anuncia mudanÃ§as nas provas

17 Mar 2026 - 18h15Por Jessica Carvalho R
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Detran-SP abre agendamento de exames para motofrete e mototÃ¡xi e anuncia mudanÃ§as nas provas -

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo abriu nesta segunda-feira (16) o agendamento de exames teóricos para condutores que desejam atuar profissionalmente com motofrete ou mototáxi. Os interessados devem marcar a prova pelo site do órgão, na mesma página destinada a habilitações para transporte escolar, de produtos perigosos e de emergências.

Os exames podem ser realizados em unidades do Detran-SP ou nos postos do Poupatempo mais próximos do candidato.

Para obter a especialização, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em situação regular e ter concluído curso específico em instituição credenciada. A aprovação no exame é obrigatória para o registro da atividade na CNH, seja para o transporte remunerado de mercadorias (motofrete) ou de passageiros (mototáxi).

Após a aprovação, o resultado é inserido no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), permitindo ao motorista exercer a atividade sem a necessidade de emitir um novo documento. A informação também fica disponível na CNH digital, na seção de “Cursos Especializados”, além de poder ser consultada por meio da Certidão de Prontuário no portal do Detran-SP.

Mudanças nas provas

O Detran-SP também implementou alterações nos exames teóricos e práticos, seguindo resolução do Conselho Nacional de Trânsito publicada em 2025.

Uma das principais mudanças é o fim das faltas eliminatórias automáticas na prova prática de direção. Agora, o candidato é avaliado por um sistema de pontuação e será aprovado se não ultrapassar o limite de 10 pontos.

As infrações passam a ter pesos diferentes, conforme a gravidade:

  • Leve: 1 ponto

  • Média: 2 pontos

  • Grave: 4 pontos

  • Gravíssima: 6 pontos

Já no exame teórico, as questões passam a ser sorteadas do Banco Nacional de Questões, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O banco conta com cerca de 1.500 perguntas, distribuídas de forma aleatória em provas com 30 questões. Para aprovação, o candidato deve acertar, no mínimo, 20.

As mudanças têm como objetivo padronizar e modernizar o processo de formação de condutores em todo o país.

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