Coentro lidera queda de preÃ§os e Ã© destaque da semana no atacado da CEAGESP

A CEAGESP divulgou a lista semanal de produtos com melhor e pior momento de compra no mercado atacadista, referente ao período de 30 de março a 3 de abril. O grande destaque da semana é o coentro, que apresentou forte queda de preço e se tornou uma das opções mais vantajosas para o consumidor.
De acordo com levantamento realizado na segunda-feira (30), o coentro foi cotado a R$ 5,19 por maço no atacado. No mesmo período do ano passado, o produto custava R$ 21,67, o que representa uma redução média anual de 76,1%. Já na comparação com o mês anterior, a queda é de 38,4%, reforçando o cenário favorável para compra.
Produtos com tendência favorável
Entre os itens com melhores condições de compra estão frutas, legumes e verduras com preços mais atrativos. A lista inclui abacate fortuna, ameixa Letícia, caqui Rama Forte, coco verde, goiaba branca e vermelha, laranja pera, limão taiti, maçã Gala, melancia baby, pitaia, uvas itália e niágara, além de hortaliças como abóbora paulista, berinjela, mandioca, pepino comum, quiabo, tomate Sweet Grape, cebolinha, coentro, manjericão, milho verde, moyashi, alho argentino e coco seco.
Produtos com tendência estável
Já os produtos com preços considerados estáveis incluem abacaxi pérola, banana-nanica, figo roxo, lima-da-pérsia, maçã Fuji, mamão papaia, maracujá azedo, manga Palmer, melancia, tangerinas murcott e poncã. Também aparecem na lista itens como abóbora moranga, chuchu, jiló, mandioquinha, maxixe, pimenta verde americana, pepinos caipira e japonês, além de folhas como acelga, almeirão, escarola e salsa. Entre outros produtos estáveis estão amendoim, alho descascado, batata escovada e cebola nacional.
Produtos com tendência desfavorável
Por outro lado, alguns itens apresentam alta de preços ou condições menos vantajosas para compra. É o caso da banana-maçã, banana-prata, caju, laranja lima, mamão formosa e melão amarelo. Também entram na lista abóbora japonesa, abobrinha brasileira e italiana, batata-doce rosada, beterraba, cenoura, ervilha torta, tomates pizzad’oro e carmem, além de vagem macarrão.
Entre as hortaliças, a tendência desfavorável atinge alfaces (americana, crespa e lisa), agrião, brócolis, chicória, couve-flor, couve manteiga, rabanete, repolhos, rúcula hidropônica, além de alho nacional, batata lavada e ovos brancos.
O levantamento da CEAGESP serve como referência para comerciantes e consumidores, ajudando a orientar escolhas mais econômicas na hora da compra.