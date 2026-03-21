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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
Economia

Coco seco despenca mais de 50% e Ã© destaque da semana na Ceagesp

24 Mar 2026 - 23h10Por Jessica Carvalho R
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Coco seco despenca mais de 50% e Ã© destaque da semana na Ceagesp -

O coco seco aparece como o principal destaque da semana (de 23 a 27 de março) no atacado da Ceagesp, com preço bastante reduzido em relação ao ano passado. A lista é divulgada semanalmente pela companhia e aponta as melhores tendências de compra para comerciantes e consumidores.

De acordo com cotação realizada na última segunda-feira (23), o coco seco foi comercializado a R$ 2,61 o quilo. No mesmo período de 2025, o produto custava R$ 6,04/kg, o que representa uma queda média anual de 56,7%. Já na comparação com o mês anterior, a redução foi de 2,5%.

Segundo dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES), da própria Ceagesp, o cenário atual torna o coco seco uma opção vantajosa para compra, principalmente no atacado.

 Produtos com tendência favorável de compra

Entre os itens com preços mais atrativos nesta semana estão: abacate geada, ameixa Letícia, caqui Rama Forte, coco verde, goiaba branca e vermelha, laranja pera, limão taiti, maçã Gala, melancia baby, pitaia, uvas Itália e Niágara, além de hortaliças como abóbora paulista, chuchu, mandioca, quiabo e milho verde. Também aparecem na lista ervas e temperos, como cebolinha, coentro e manjericão, além de produtos como alho argentino e o próprio coco seco.

Produtos com tendência estável

Já os produtos com preços considerados estáveis incluem abacaxi pérola, banana-nanica, mamão (Formosa e papaia), manga Palmer, melão amarelo, melancia, tangerinas, além de legumes como jiló, mandioquinha e maxixe. Também fazem parte da lista itens como pepinos, tomate Sweet Grape, folhas como acelga, escarola e almeirão, além de batata, cebola e ovos.

Produtos com tendência desfavorável

Por outro lado, alguns produtos apresentam tendência de alta nos preços, sendo menos indicados para compra neste momento. É o caso da banana-maçã e banana-prata, laranja lima, abobrinha, batata-doce, cenoura, berinjela, pepino japonês, além de tomates como o Carmem e Pizzad’oro.

Entre as hortaliças, também estão com tendência desfavorável itens como alface (americana, crespa e lisa), brócolis, couve-flor, repolho, rúcula e rabanete. Produtos como alho nacional, batata lavada e ovos brancos completam a lista.

 

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