CEAGESP: preços sobem 1,15% em agosto, mas batata e cebola seguem em queda

Crédito: Freepik

O Índice de Preços da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) encerrou o mês de agosto com variação positiva de 1,15%, após estabilidade em julho (-0,02%). No acumulado do ano, o indicador aponta queda de -6,27%, enquanto no período de 12 meses registra alta de 0,95%.

De acordo com a Seção de Economia e Desenvolvimento (Sedes) da CEAGESP, os destaques ficaram com o setor de Diversos, que apresentou queda de -6,57%, seguido por Verduras (-5,25%) e Pescados (-2,28%). A retração foi puxada por produtos como coco seco, batata asterix, amendoim com pele, cebola nacional, além de hortaliças folhosas como coentro, couve manteiga e espinafre. Entre os pescados, sardinha Lages, atum, pintado e salmão importado registraram fortes reduções de preço.

Frutas em alta

O setor de Frutas registrou aumento de 1,90%, influenciado pela entressafra de produtos como o limão taiti (+38,71%), além de maracujá azedo (+34,84%), uva vitória (+33,11%), melão amarelo (+28,55%) e banana nanica (+21,52%). O movimento de alta se manteve mesmo com variações na oferta, como no caso da banana nanica e da uva vitória. Em contrapartida, o mamão Havaí (-24,88%), a manga Palmer (-20,16%) e o morango comum (-17,97%) registraram as maiores quedas no setor.

Legumes seguem pressionados

Os Legumes apresentaram elevação de 6,49%, acumulando 34,99% de alta no ano. Destaque para o forte aumento nos preços da abóbora japonesa (+96,99%), pimentões vermelho (+70,28%) e amarelo (+67,72%), além das berinjelas comum (+61,73%) e japonesa (+36,94%). A baixa oferta foi determinante para as altas expressivas. Já o pepino comum (-37,62%) e o tomate Carmem (-26,55%) foram os itens com maior queda.

Quedas em verduras e diversos

No setor de Verduras, a retração de -5,25% refletiu o aumento da oferta de hortaliças devido às condições climáticas. Produtos como coentro (-29,12%), couve manteiga (-17,83%) e espinafre (-15,95%) puxaram a queda. Ainda assim, itens como chicória (+30,79%) e repolho liso (+15,42%) apresentaram elevação.

Já o setor de Diversos acumulou a terceira queda consecutiva, fechando agosto em -6,57%. A batata asterix, lavada e escovada, além da cebola nacional, continuam entre os itens mais desvalorizados do atacado, com quedas superiores a 40% em 12 meses.

Pescados em retração

O setor de Pescados caiu -2,28%, impactado pela baixa comercialização de sardinha Lages (-31,93%), atum (-10,43%), pintado (-10,08%) e salmão importado (-9,27%). Em contrapartida, alguns produtos apresentaram alta, como a tainha (+33,78%) e a cavalinha (+24,92%).

Índice CEAGESP

Criado em 2009, o Índice CEAGESP mede a variação de preços no atacado de uma cesta de 158 itens — entre frutas, legumes, verduras, pescados e produtos diversos como batata, cebola, alho, ovos e amendoim — comercializados no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), o maior da América do Sul.

