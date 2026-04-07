Caqui Rama Forte é destaque da semana no atacado da CEAGESP

A CEAGESP divulgou a lista semanal de produtos com tendências de mercado no atacado, referente ao período de 6 a 10 de abril. Entre os destaques, o caqui Rama Forte aparece como uma das melhores opções de compra, com preço em queda.

De acordo com levantamento realizado na segunda-feira (6), o quilo da fruta foi cotado a R$ 3,50. No mesmo período do ano passado, o valor era de R$ 3,84, o que representa uma redução média anual de 8,9%. Já na comparação mensal, a queda é ainda mais significativa, chegando a 21,5%.

Tendência favorável de compra

Além do caqui Rama Forte, outros produtos também apresentam cenário positivo para aquisição no atacado. Entre eles estão: abacate fortuna, caqui fuyu, coco verde, goiaba branca e vermelha, laranja pera, limão taiti, maçã Gala, maçã Fuji, melancia (inclusive a baby), pitaia, uvas itália e niágara, além de hortaliças como abóbora paulista, berinjela, chuchu, mandioca e pepino comum.

Também figuram na lista itens como tomate Sweet Grape, cebolinha, coentro, manjericão, milho verde, moyashi, alho argentino e coco seco.

Tendência estável

Já entre os produtos com preços estáveis, aparecem itens como abacaxi pérola, ameixa Letícia, banana-nanica, figo roxo, lima-da-pérsia, mamões formosa e papaia, maracujá azedo, manga Palmer e tangerinas murcott e poncã.

No grupo de hortaliças e outros produtos, a estabilidade também é observada em itens como abóbora moranga, jiló, mandioquinha, pimenta verde, pepino caipira, acelga, alfaces (crespa e lisa), escarola, salsa, amendoim, alho descascado, batata escovada e cebola nacional.

Tendência desfavorável

Por outro lado, alguns produtos apresentam tendência desfavorável de compra, indicando alta nos preços ou menor oferta. É o caso da banana-maçã e banana-prata, caju, laranja lima, melão amarelo, além de diversas hortaliças.

Entre elas estão abóbora japonesa e seca, abobrinha brasileira e italiana, batata-doce rosada, beterraba, cenoura, ervilha torta, maxixe, pepino japonês e quiabo.

Também entram na lista tomates das variedades Pizzad’oro e Carmem, vagem macarrão, alface americana, agrião, brócolis, chicória, couve-flor, couve manteiga, rabanete, repolhos (verde e roxo), rúcula hidropônica, além de alho nacional, batata lavada e ovos brancos.

A lista da CEAGESP serve como referência para comerciantes e consumidores, auxiliando na escolha de produtos com melhor custo-benefício ao longo da semana.

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