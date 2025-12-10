(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Economia

CAIXA volta a permitir mais de um financiamento imobiliário pelo SBPE

10 Dez 2025 - 20h50Por Jessica Carvalho R
CAIXA volta a permitir mais de um financiamento imobiliário pelo SBPE - Crédito: Agência Brasil Crédito: Agência Brasil

 CAIXA retomou a possibilidade de contratação de mais de um financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A medida, suspensa desde novembro de 2024, passa novamente a valer como parte de um conjunto de ações destinadas a facilitar o acesso à moradia e impulsionar o setor da construção civil.

Com a mudança, clientes que já possuem um contrato habitacional ativo na instituição — incluindo seus cônjuges, independentemente do regime de casamento — voltam a poder contratar novos financiamentos pelo SBPE. A restrição estava em vigor entre novembro de 2024 e dezembro de 2025.

Os financiamentos com recursos do SBPE têm saldo devedor atualizado pela Taxa Referencial (TR), taxas de juros a partir de 10,99% ao ano e prazo máximo de 420 meses.

Segundo o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, a decisão é favorecida pela liberação do compulsório da poupança, que amplia a liquidez do sistema financeiro. “Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado”, afirma.

Pacote de medidas para impulsionar o crédito e o acesso à moradia

A reabertura para múltiplos financiamentos pelo SBPE integra um conjunto mais amplo de iniciativas que vêm sendo implementadas pela CAIXA:

• Elevação do teto do SFH:

O limite de valor dos imóveis financiáveis passou de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, ampliando o alcance para famílias de renda média e alta.

• Aumento da cota de financiamento:

A CAIXA voltou a financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade SAC e até 70% na Price, reduzindo a necessidade de entrada.

• Nova linha de crédito para reformas:

Lançada em outubro de 2025 dentro do programa Reforma Casa Brasil, oferece condições atrativas tanto para famílias com renda de até R$ 9,6 mil — beneficiadas pelos recursos do Fundo Social no Minha Casa, Minha Vida — quanto para aquelas acima desse limite, que poderão acessar R$ 10 bilhões em crédito com recursos do SBPE.

• Otimização do compulsório da poupança:

 

 

Últimas Notícias