A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (23) mais uma etapa de liberação do programa Gás do Povo, beneficiando cerca de 9,4 milhões de famílias em todo o país. Com isso, a iniciativa passa a alcançar aproximadamente 15 milhões de lares brasileiros.
O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP), que poderá ser retirada diretamente em revendedoras credenciadas, sem necessidade de intermediários.
Como consultar o benefício
Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga por meio dos seguintes canais:
- Aplicativo Meu Social
- Portal Cidadão da CAIXA
- Telefone 0800 726 0207 (CAIXA Cidadão)
Como funciona a retirada
A recarga do botijão pode ser realizada pelo responsável familiar nas revendas participantes, com validação eletrônica nas maquininhas (“azulzinha”), utilizando uma das opções:
- Cartão com chip do Bolsa Família, com senha
- Cartão de débito da CAIXA, com senha
- CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado
Quem tem direito
O benefício é destinado às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com base em critérios como:
- Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico)
- Renda por pessoa de até meio salário-mínimo
- Cadastro atualizado há pelo menos 24 meses
Famílias que já recebem o Bolsa Família têm prioridade na concessão.
Expansão do programa
Criado para ampliar o acesso ao gás de cozinha e substituir o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros, o Gás do Povo vem sendo implementado de forma gradual.
A primeira fase começou em novembro de 2025, atendendo 1 milhão de famílias em 10 capitais. Em janeiro de 2026, o programa foi ampliado para 17 capitais e, posteriormente, para todas as capitais do país. Na sequência, incorporou automaticamente cerca de 4,5 milhões de famílias que já recebiam o benefício anterior.
Atualmente, a política pública deve alcançar cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil.
Dúvidas e atendimento
Os cidadãos podem buscar mais informações pelos canais oficiais:
- Telefone 121
- Plataforma FalaBR
- SAC CAIXA – 0800 726 0101