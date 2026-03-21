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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
Economia

CAIXA libera vale-recarga do GÃ¡s do Povo para mais de 9,4 milhÃµes de famÃ­lias

23 Mar 2026 - 14h18Por Jessica Carvalho R
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GÃ¡s do Povo - CrÃ©dito: AgÃªncia BrasilGÃ¡s do Povo - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (23) mais uma etapa de liberação do programa Gás do Povo, beneficiando cerca de 9,4 milhões de famílias em todo o país. Com isso, a iniciativa passa a alcançar aproximadamente 15 milhões de lares brasileiros.

O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP), que poderá ser retirada diretamente em revendedoras credenciadas, sem necessidade de intermediários.

Como consultar o benefício

Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga por meio dos seguintes canais:

  • Aplicativo Meu Social
  • Portal Cidadão da CAIXA
  • Telefone 0800 726 0207 (CAIXA Cidadão)

Como funciona a retirada

A recarga do botijão pode ser realizada pelo responsável familiar nas revendas participantes, com validação eletrônica nas maquininhas (“azulzinha”), utilizando uma das opções:

  • Cartão com chip do Bolsa Família, com senha
  • Cartão de débito da CAIXA, com senha
  • CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado

Quem tem direito

O benefício é destinado às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com base em critérios como:

  • Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico)
  • Renda por pessoa de até meio salário-mínimo
  • Cadastro atualizado há pelo menos 24 meses

Famílias que já recebem o Bolsa Família têm prioridade na concessão.

Expansão do programa

Criado para ampliar o acesso ao gás de cozinha e substituir o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros, o Gás do Povo vem sendo implementado de forma gradual.

A primeira fase começou em novembro de 2025, atendendo 1 milhão de famílias em 10 capitais. Em janeiro de 2026, o programa foi ampliado para 17 capitais e, posteriormente, para todas as capitais do país. Na sequência, incorporou automaticamente cerca de 4,5 milhões de famílias que já recebiam o benefício anterior.

Atualmente, a política pública deve alcançar cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Dúvidas e atendimento

Os cidadãos podem buscar mais informações pelos canais oficiais:

  • Telefone 121
  • Plataforma FalaBR
  • SAC CAIXA – 0800 726 0101

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