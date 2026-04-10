CAIXA libera vale-recarga do Gás do Povo para 206 mil famílias nesta sexta-feira

Gás do Povo - Crédito: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal disponibiliza, nesta sexta-feira (10), o vale-recarga do Programa Gás do Povo para cerca de 206 mil famílias em todo o país. Ao todo, aproximadamente 15 milhões de famílias já foram contempladas pela iniciativa, que garante o direito à retirada do gás de cozinha (GLP) diretamente em revendedoras cadastradas.

Para ter acesso ao benefício, o responsável familiar deve procurar uma das mais de 20 mil revendedoras participantes e realizar a validação eletrônica por meio da chamada “azulzinha” (maquininha de cartões). A confirmação pode ser feita de três formas: com o cartão com chip do Bolsa Família mediante senha; com cartão de débito da CAIXA; ou utilizando o CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado.

Os beneficiários podem consultar o direito ao vale-recarga por diferentes canais, como o aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, o Portal Cidadão da CAIXA e pelo telefone 0800 726 0207, no atendimento CAIXA Cidadão.

O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com base em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Famílias que já recebem o Bolsa Família têm prioridade.

A operacionalização do programa é feita pela CAIXA, que também disponibiliza o sistema para adesão das revendedoras de gás. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo (ANP), em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente pessoa jurídica na CAIXA e utilizar a “azulzinha” como meio de pagamento.

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