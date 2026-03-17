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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Economia

73% dos profissionais miram novo emprego apÃ³s o Carnaval, aponta Serasa Experian

18 Mar 2026 - 16h14Por Jessica Carvalho R
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73% dos profissionais miram novo emprego apÃ³s o Carnaval, aponta Serasa Experian -

Um levantamento da Serasa Experian revela que o período pós-Carnaval marca um momento de virada na vida profissional de muitos brasileiros. De acordo com a pesquisa, 73% dos candidatos a vagas de emprego no país têm como prioridade “buscar novas oportunidades” após a folia.

A sondagem foi realizada por meio de uma rede social da empresa e contou com a participação de 493 pessoas da comunidade profissional da companhia. Além da busca por um novo emprego, outras prioridades citadas foram “crescer na empresa atual” (15%), “reorganizar a rotina” (9%) e “manter como está” (2%).

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Fernanda Guglielmi, os dados refletem um comportamento típico do início do ano, quando muitos profissionais reavaliam seus objetivos. “Observamos um movimento consistente de pessoas repensando seus próximos desafios e buscando novos caminhos na carreira. Esse cenário reforça a importância de empresas que oferecem ambiente de desenvolvimento, cultura forte e oportunidades reais de crescimento”, afirma.

O aumento na procura por novas vagas coincide com o período de retomada das contratações no mercado de trabalho, tradicionalmente mais aquecido após os primeiros meses do ano.

Atualmente, a Serasa Experian mantém vagas abertas em diferentes áreas e níveis de senioridade, com oportunidades nos setores de tecnologia, dados, produtos e áreas corporativas. As posições podem ser consultadas no site de carreiras da empresa, que também reúne informações sobre cultura organizacional e programas de desenvolvimento profissional.

 
 

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