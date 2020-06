Zé Parella vence a covid-19 e a primeira-dama Lu Spilla comemora nas redes sociais

Crédito: Arquivo Pessoal

A primeira-dama de Ibaté, Lu Spilla usou as redes sociais para comemorar a recuperação do prefeito de Ibaté, Zé Parella que contraiu covid-19. Muitos boatos surgiram desde que Parella foi internado no dia 25 de maio, inclusive noticiando sua morte, mas segunda a esposa, ele está recuperado da infecção.

No Instagram ela fez um desabafo: " Infelizmente, estamos sujeitos a todo tipo de julgamento por tudo o que acontece em nossas vidas e, consequentemente, as crucificações externas se tornam rotina. Todos sabem que presenciamos um dos piores momentos que já vivenciamos nesse mundo. E gostaria que entendessem de que ninguém em sã consciência age de má fé para prejudicar as pessoas que estão ao seu redor.", postou.

Confira a mensagem na íntegra:

“Aqui vai meu desabafo!!!

Infelizmente, estamos sujeitos a todo tipo de julgamento por tudo o que acontece em nossas vidas e, consequentemente, as crucificações externas se tornam rotina.

Todos sabem que presenciamos um dos piores momentos que já vivenciamos nesse mundo. E gostaria que entendessem de que ninguém em sã consciência age de má fé para prejudicar as pessoas que estão ao seu redor…

Estivemos sim na fornalha de fogo ardente… porém pela fé… e com a fé… nada aconteceu, o Senhor passou conosco. A única coisa que nos manteve firmes e fortes foi a nossa FÉ .

Porque precisamos, cada vez mais, nos colocar no lugar uns dos outros e compreender que nem sempre podemos escolher as surpresas que a vida nos prega, ao invés de julgar as pessoas, devemos amá-las. (Quem julga as pessoas, não tem tempo para amá-las) ???????????????????? ???????????????????????? ???????? ?????????????????????????????, Isso nos lembra dos mandamentos de Cristo: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei” e “Não julgueis para não seres julgados”.

Em nossa mente e em nosso coração devem florescer o espírito da união, do afeto e da solidariedade para que possamos aguentar e superar isso da melhor maneira possível.

Porque todos estão sujeitos a esse risco e pode acontecer com qualquer um

Cuida da sua família e não permita que a junção de todos esses aspectos ruins e negativos abalem a força e a estrutura que nos mantém aqui.

GRATIDÃO DEFINE TUDO ♥?”, escreveu Lu Spilla.

