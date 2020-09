Volta segura: Tire suas dúvidas sobre o retorno das atividades escolares

Por Do portal do Governo de São Paulo

No estado de São Paulo, escolas localizadas em regiões há 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo e que foram autorizadas pelo município podem retornar com atividades de reforço e acolhimento. Para a retomada ocorrer de forma segura, a Secretaria de Educação do Estado estabeleceu normas para o funcionamento das unidades.

O retorno gradual começou a valer na terça-feira (8) e não é obrigatório. Os municípios também têm autonomia de interferir no calendário, embasados por dados epidemiológicos de suas regiões. A Secretaria da Educação preparou materiais com respostas às dúvidas mais comuns:

– De pais, responsáveis e alunos

– De professores e servidores

As escolas estaduais que retornarem podem receber, no máximo, 20% dos alunos por dia, independente da etapa do ensino. As unidades das redes municipais e particulares devem seguir o decreto do Governo do Estado que prevê o limite de 35% para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e 20% para anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Todas as unidades também ficam autorizadas a funcionar em horário reduzido.

Dentro da escola é obrigatório usar máscara e cumprir o distanciamento mínimo de 1,5 metro. A higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel deve ser constante. As escolas, além dos produtos de higiene, também disponibilizarão máscaras de tecido para servidores e alunos, protetores de face (faceshield) para servidores e termômetros para aferição de temperatura antes da entrada.

Outras medidas de segurança a serem adotadas nas escolas:

– Higienização das salas de aula antes de cada turno;

– Higienização dos banheiros e cada 3 horas e na abertura e fechamento unidade;

– Marcação do distanciamento nos pisos;

– Estudantes não podem compartilhar objetos e materiais;

– Cada estudante deve ter seu próprio copo ou garrafa, caso não os possua deverá utilizar copos descartáveis.

– Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na escola;

– Os intervalos ou recreios com turmas fixas em revezamento de horários;

– Priorizar na merenda alimento que não necessitem de manipulação para o consumo;

– Eventos que causem aglomeração estão proibidos;

– Organizar saída e entrada para evitar aglomerações preferencialmente fora do horário de pico do transporte público.

Cuidados no transporte escolar:

– Alunos e servidores devem usar máscaras de tecido no transporte e por todo o percurso;

– Veículos do transporte escolar deverão intercalar um assento ocupado e um livre, orientar os alunos a não tocarem nos bancos, portas e janelas e disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos;

– Janelas devem permanecer semiabertas para circulação de ar

– Veículos do transporte escolar deverão ser higienizados entre uma viagem e outra

Recomendações

A Secretaria também recomenda que, em determinadas condições, servidores ou alunos não retornem presencialmente. Não devem ir à escola o servidor ou aluno que:

– Teve um ou mais dos seguintes sintomas: febre (medida ou referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos (perda do olfato), distúrbios gustativos (perda do paladar), diarreia e dor no corpo

– Teve contato nos últimos 14 dias com alguém que testou positivo para COVID-19 (ficou a menos de 1 metro de distância por ao menos 15 minutos);

– Teve sintomas de gripe.

Em alguma dessas situações acima, a recomendação é para procurar a unidade de saúde mais próxima.

Pessoas do grupo de risco também não devem ir à escola e permanecer em isolamento social. São considerados grupo de risco:

– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Portadores de comorbidades, Diabetes tipo 1, Hipertensão Arterial (Pressão alta), Insuficiência cardíaca grave ou descompensada, Doença pulmonar crônica ou asma moderada a grave, Doença renal crônica (com necessidade de realização de hemodiálise), Hepatopatias (doenças do fígado);

– Uso de medicamentos imunossupressores;

– Uso de medicamentos imunobiológicos;

– Pacientes imunodeprimidos;

– Câncer em tratamento;

– Obesidade mórbida (IMC> 40);

– Gestantes;

– Portador de doença cromossômica.

