Volkswagen repara veículos da Secretaria da Saúde das cidades onde possui fábricas

A Volkswagen do Brasil, em parceria com a Assobrav (Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen), vai oferecer até o dia 31 de junho, serviços de reparo em suas concessionárias para veículos da marca da Secretaria da Saúde dos estados de São Paulo e Paraná, localidades onde a empresa possui fábricas, que estão sendo utilizados no combate à COVID-19.



A mão de obra dos serviços é gratuita, com todos os cuidados de segurança e higiene dos profissionais das concessionárias, e as peças são cobradas a preço de custo. Para agendar os reparos e saber quais concessionárias farão o atendimento nos dois estados, os clientes devem entrar em contato por meio do telefone (11) 4435-1006.



"Esta parceria com a Assobrav reforça que a Volkswagen está mobilizando toda a sua equipe e a força de sua rede de concessionárias para apoiar a sociedade no combate ao COVID-19, com o objetivo de ajudar a salvar vidas", afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.



Esta ação também se estende a reparos para os 100 veículos disponibilizados pela Volkswagen que já estão sendo utilizados pelas prefeituras de São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos, São José dos Pinhais/PR e pelo Governo do Estado de São Paulo para ajudar no combate à epidemia.

