Volkswagen prorroga suspensão da produção até o final de abril

Atividades serão retomadas conforme programação da cadeia de suprimentos de cada fábrica - Crédito: Arquivo/SCA

A Volkswagen do Brasil comunicou através do seu site oficial a extensão da suspensão da produção em todas as quatro fábricas no País até o final do mês de abril, em decorrência dos impactos da COVID-19.



A partir dessa data, a produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística de cada fábrica. Durante este período os empregados estarão em férias coletivas, medida que faz parte das ferramentas de flexibilização previstas em Acordo Coletivo de Trabalho.

