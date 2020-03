Volkswagen doa duas mil máscaras para cidades onde possui fábricas

Crédito: Arquivo SCA

A Volkswagen do Brasil está doando duas mil máscaras faciais protetoras 3M PFF-2 (S) para as quatro cidades onde mantém suas operações fabris: São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos e São José dos Pinhais/PR. As máscaras são parte do estoque da companhia e eram de utilização na linha de produção. A doação está sendo feita em cooperação com a Defesa Civil destas localidades no combate à COVID-19. A medida faz parte das ações da empresa para o combate ao covid-19.



Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina, afirma: "seguimos mobilizando toda a nossa equipe para apoiar a sociedade no que estiver ao nosso alcance neste momento para salvar vidas".

