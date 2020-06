Vigilância Epidemiológica divulga dados da incidência da Covid-19 no município

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos passa a divulgar, além do boletim diário, um relatório de casos, semanalmente, com a compilação dos dados da série histórica da incidência da COVID-19 no município.

A semana epidemiológica é fechada todo sábado. Após a reunião dos dados, os mesmos são consolidados e agora serão divulgados ao público todas as terças-feiras.

Até o fechamento deste primeiro relatório, 66% dos casos notificados na cidade já estavam recuperados da COVID-19 e 31,53% ainda se encontravam ativos. A Taxa de Letalidade no município neste período ficou em 2,47%. A Taxa de Letalidade é a relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados dentro da mesma doença.

O primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus foi registrado em São Carlos em 18 de março. Entretanto, a Curva do Início de Sintomas (Curva de Contágio) demonstra que os primeiros sintomas de um caso confirmado na cidade se manifestaram em 11 de março (sete dias antes da confirmação do primeiro caso), o que pode dar também uma ideia de quantos dias o vírus já circulava pela cidade antes do primeiro diagnóstico positivo. Esta Curva de Contágio é um parâmetro mais preciso para compreender em qual fase de transmissão um território se encontra e como varia a velocidade da contaminação.

A análise do perfil dos casos confirmados mostra ainda que 56% dos infectados são do gênero masculino e 44% do gênero feminino. Em termos de idade, a maior incidência, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, ocorre na faixa dos 31 aos 40 anos. O relatório informa também que 12 crianças (até 10 anos de idade) já se contaminaram em São Carlos, isso corresponde a cerca de 6% dos casos. Entre o grupo de risco por idade (acima de 60 anos), o índice de contaminação tem sido de 11,8% dos pacientes.

O próximo relatório de casos será divulgado na terça-feira, 16 de junho, com os casos consolidados na semana epidemiológica que se encerra em 13 de junho.

