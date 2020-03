Vigilância Epidemiológica aguarda resultados de homem que morreu em São Carlos com suspeita de coronavírus

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos aguarda o resultado dos exames de sangue feitos no homem de 57 anos que morreu neste domingo, 22, na Santa Casa com suspeita de coronavírus. As amostras foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em Ribeirão Preto.

A supervisora da Vigilância Epidemiológica de São Carlos, Kátia Spiller disse em um vídeo de 57 segundos divulgados na manhã desta segunda-feira, 22, que o homem apresentava síndrome respiratória aguda grave. Ele foi internado na quarta-feira, 18.

Spiller informou que foi solicitado ao instituto agilidade na liberação dos resultados e que as amostras sanguíneas solicitam esclarecimentos quanto a morte. Se foi pelo Covid-19 ou até mesmo a Influenza.

