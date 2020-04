Vereadora da região morre vítima de Covid-19

Crédito: Divulgação

Na tarde de quarta-feira, 22, a presidente da Câmara Municipal de Pontal, Valéria Andrucioli (PDT), morreu em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal da cidade e pela Santa Casa de Sertãozinho, onde a vereadora estava internada e respirava com auxilio de aparelhos.

Segundo a Santa Casa, Valéria teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) causado pelo tempo de internação do novo coronavírus. A morte foi confirmada pelo corpo clínico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Sertãozinho, por volta 14h35.

Em nota a Prefeitura Municipal de Pontal informou que a vereadoira também era técnica em enfermagem e foi internada com sintomas da doença no dia 30 de março na Santa Casa de Sertãozinho. Ainda segundo a Prefeitura, os médicos imediatamente realizaram exames e dois dias após o resultado deu positivo para o novo coronavírus. Valéria precisou ser sedada, entubada e precisou respirar com auxílio de um respirador.

A presidente da Câmara Municipal apresentou uma pequena melhora em seu quadro clínico, porém sábado, 18, sofreu um AVC e após três dias morreu. Ela deixa dois filhos e neto. O resultado final com a confirmação da morte pela Covid-19 foi relatada pelos médicos no final da tarde e por este motivo a causa da morte da presidente da Câmara Municipal de Pontal, Valéria Andrucioli, não constou no boletim estadual do novo coronavírus, porém deverá estar na divulgação feita às 17h desta quinta-feira, 23.

Como determina o Ministério da Saúde, o velório e sepultamento do corpo da vereadora que será em caixão lacrado serão restritos à família e assessoria pessoal. Segundo a Prefeitura Municipal de Pontal, Valéria estava entre os 9 casos confirmados do novo coronavírus na cidade.

O prefeito de Pontal, André Luís Carneiro, ressaltou que Valéria era técnica em enfermagem concursada da prefeitura há cerca de 20 anos e atuava na rede municipal, bem como participou da campanha de vacinação e realizava atendimentos domiciliares. André Luís Carneiro, decretou luto municipal de três dias.

