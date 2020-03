Vereador Roselei quer quarentena da indústria para proteger trabalhadores

O vereador Roselei Françoso (REDE) irá solicitar a intervenção da Prefeitura de São Carlos para que todas as indústrias da cidade adotem a quarentena recomendada pelas autoridades de saúde com o objetivo de evitar a contaminação dos trabalhadores, e suas famílias, pelo coronavírus.

“Já fui metalúrgico e sei que o ambiente dentro das fábricas coloca em risco os trabalhadores e, por consequência, suas famílias”, destaca. Roselei disse que irá adotar a medida depois de ouvir o apelo do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano.

“O Sindicato irá solicitar a intervenção dos prefeitos de São Carlos e Ibaté”, diz Roselei, “farei minha parte ao protocolar uma indicação ao prefeito Airton Garcia apoiando a iniciativa e pedindo que estude a viabilidade da ação”, completa.

“Não dá para aceitar que trabalhadores no chão de fábrica fiquem se aglomerando, sujeitos a se contaminarem”, disse Strano, em um vídeo postado no Facebook do Sindicato.

De acordo com Roselei, as medidas adotadas até aqui pela Prefeitura de São Carlos devem ser elogiadas. “Foram vários decretos publicados e, além disso, a Operação Força Tarefa que fechou diversos estabelecimentos pela cidade”, ressalta.

Para o parlamentar, a situação dos grandes e pequenos empresários e da economia com um todo é muito difícil e os resultados destas paralisações ainda não podem ser medidos. “Por outro lado, precisamos, em primeiro lugar, preservar a vida, depois pensamos na economia”, frisa.

