Vereador Azuaite Martins doa o salário para ajudar a Santa Casa

Provedor da Santa Casa recebe cheque doado pelo Vereador Azuaite - Crédito: Divulgação

Como forma de ajudar a Santa Casa no enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), o vereador Azuaite Martins de França (PPS) resolveu doar todo o salário que recebe da Câmara Municipal para auxiliar o hospital nesse momento de pandemia.

O valor doado pelo parlamentar de R$ 4.565,11 será investido na compra de rolos de TNT para confeccionar EPIs como jalecos e máscaras, para os profissionais que estão na linha de frente da Covid-19. Com um rolo de TNT de 50 metros é possível confeccionar 33 jalecos ou 1.100 máscaras.

“Esse é um momento em que temos que ser extremamente solidários. Essa contribuição é pequena, mas faço o que está ao meu alcance e de acordo com os princípios que desenvolvi ao longo de minha vida. Temos a obrigação de ajudar as entidades. E a Santa Casa é a nossa principal instituição de referência em São Carlos e região. Acredito que as palavras convencem, mas o exemplo é o que arrasta. Então, é hora de a gente dar exemplo e arrastar outras pessoas a darem exemplo também. Precisamos proteger a vida de todos, inclusive dos profissionais que estão na linha de frente arriscando a própria vida pra salvar o próximo”, afirma o vereador Azuaite Martins de França.

O parlamentar ressalta que fará a doação de seu salário durante todo tempo em que durar a pandemia.

Para o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, ações como essa, asseguram a saúde dos profissionais que trabalham incansavelmente no atendimento à população: “o vereador Azuaite já é um grande parceiro da Santa Casa e está sempre preocupado com a saúde. Há mais de 20 anos, ele apresentou um projeto de lei, que na época, não foi possível implantar. E neste ano, ele apresentou novamente, junto com o vereador Lucão Fernandes, que é a doação espontânea na conta de água da população, para ajudar a minimizar os custos do SUS que são muito altos. Nesse momento, em que os preços dos EPIS estão muito acima do valor antes cobrado, a contribuição do vereador vai ajudar para que possamos garantir a proteção dos profissionais. Esse envolvimento da sociedade é muito importante. Agradecemos por esse gesto de solidariedade”.

