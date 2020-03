Veja os números atualizados do coronavírus em São Carlos

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica a situação epidemiológica do município para a COVID-19 nesta segunda-feira (23/03).

Neste momento, 20h05, São Carlos totaliza 31 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar, agora com 7 casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz, já que nesta segunda-feira (23/03) o município recebeu 3 outros resultados. 9 suspeitos estão internados, sendo 2 em Unidade de Terapia Intensiva - UTI Infantil (um já está em alta da unidade intensiva com transferência para leito comum já solicitada), 2 adultos em UTI, 5 adultos em leitos comuns. Um caso já foi confirmado no município.

A Vigilância Epidemiológica ressalta, ainda, que no boletim emitido diariamente pelo órgão estão contabilizadas as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

