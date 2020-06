Veja o que está autorizado a funcionar a partir desta segunda-feira em São Carlos

Mercadão de São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

Assim como outras cidades do interior, São Carlos foi rebaixada para a Zona 2 [laranja] do Plano São Paulo de flexibilização implantando pelo governo estadual. Isso implica em mais restrições que serão aplicadas em alguns setores da economia, conforme tabela abaixo.

A partir de hoje (15), essa nova fase não permite o funcionamento de bares, restaurantes e similares com atendimento presencial (somente delivery ou drive thru), bem como, o funcionamento de salões de beleza ou academias. O comércio está autorizado a funcionar apenas 4 horas por dia. O novo horário será das 9h às 13h.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

