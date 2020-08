USF do São Rafael é fechado após funcionário testar positivo para Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA), informou que a Unidade de Saúde da Família (USF) do São Rafael ficará fechada nesta sexta-feira (28/08) para desinfecção do prédio em virtude de um caso positivo para Covid-19.

Uma servidora da área odontológica da unidade apresentou sintomas, passou por teste do tipo PCR que confirmou a contaminação pelo novo coronavírus, por isso os demais servidores da unidade, 10 no total, foram afastados e também estão sendo testados. A servidora com resultado positivo para a doença passa bem e cumpre isolamento domiciliar.

Por precaução a USF permanecerá fechada até sair o resultado dos exames de todos os demais servidores da unidade. A previsão é de que até segunda-feira (31/08) esses resultados já tenham sido divulgados pelo laboratório.

