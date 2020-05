UPAs, Samu e CAPs passam por desinfecção

Crédito: Divulgação

As UPAs do Cidade Aracy, da Vila Prado e do Santa Felícia, além do Samu e CAPs, passaram por desinfecção na manhã desta segunda-feira, 18, com intuito do combate ao novo coronavírus.

Os trabalhos foram realizados por funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). As atividades são realizadas regularmente em vários locais de São Carlos.

Agentes de trânsito auxiliam nos trabalhos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também