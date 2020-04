Unimed São Carlos passa a oferecer teleorientação médica aos seus beneficiários

Crédito: Divulgação

A partir do dia 1° de abril, a Unimed São Carlos passa a oferecer aos seus beneficiários atendimento médico com orientações on-line agendado previamente. No atual cenário de isolamento social para conter o avanço do Coronavírus, a plataforma é uma aliada fundamental para facilitar esclarecimentos aos pacientes e evitar o deslocamento e a ida ao consultório.

A teleorientação médica é gratuita e exclusiva aos beneficiários do Sistema Unimed. O agendamento poderá ser realizado no site da Unimed São Carlos ou pelo Call Center (16)21077333. O beneficiário poderá escolher entre as especialidades de ginecologia e obstetrícia, clínica geral, pediatria, cirurgia geral e neuro/psiquiatria.

O teleatendimento será de segunda a sexta-feira. Após o agendamento no site, o beneficiário irá receber um e-mail de confirmação com seu horário e link para acesso à teleorientação. Poucas horas antes, o paciente receberá outra notificação, alertando para o teleatendimento, que poderá ser realizado em computador, ou Smartphone.

O Diretor Financeiro da Unimed São Carlos, o médico Gustavo Paro, ressalta a importância dessa inovação da cooperativa diante do atual cenário de distanciamento. “O serviço de teleorientação une tecnologia ao atendimento humanizado. Mesmo à distância, os médicos poderão realizar orientação aos beneficiários, proporcionando segurança e cuidado com a qualidade e ética da Unimed São Carlos”.

Telemedicina

Por meio da portaria nº 467, publicada no dia 23 de março, o Ministério da Saúde (MS) regulamentou as ações de telemedicina. O documento permite atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de monitoramento e diagnóstico a distância. A decisão tem caráter excepcional e temporário, no contexto do combate à pandemia da covid-19, e é válida para Sistema Único de Saúde (SUS) e para a saúde suplementar e privada.

Informações sobre o coronavírus

A Unimed São Carlos também oferece canais especiais com atendimento de médicos para tirar dúvidas dos seus beneficiários sobre coronavírus, além das informações em nossas redes sociais e site oficial.

Em caso de dúvidas ou sintomas do Covid – 19, os canais de atendimento são o Call Center 24 da Unimed São Carlos, através do telefone 2107 7333 e o Whatsapp 99789-7265.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também