Unimed São Carlos nega surto de Covid entre os funcionários

Unimed negou surto de Covid - Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos negou que haja um surto de Covid-19 entres os funcionários da cooperativa. O São Carlos Agora procurou a assessoria de imprensa da operadora após receber informações via Whastapp do portal sobre possível infecção de vários funcionários pelo vírus.

Outra informação recebida foi que a cooperativa não estaria testando os funcionários.

Sobre os questionamentos, a Unimed informou que "acompanha de perto os colaboradores, adotando todas as medidas necessárias para sua proteção e dos beneficiários. Desde o início da pandemia a cooperativa adotou um protocolo de segurança junto aos colaboradores, que prevê a licença e a monitoria, entre outras ações. É inverídica a afirmação de surto de Covid na operadora, que atua na linha de frente no combate à pandemia. Aproveitamos para enfatizar a necessidade do uso de medidas de prevenção, neste momento de registro de alta de casos na cidade".

