Unimed atinge 100% de ocupação de UTIs e faz alerta sobre a Covid-19

Presidente da Unimed, Daniel Canedo e o vice-presidente, Ivan Linjardi -

A Unimed São Carlos emitiu um alerta para os seus cooperados sobre o aumento dos casos de Covid-19, nos últimos dias. "A Unimed São Carlos está registrando uma alta demanda de casos de Covid-19, o que já resultou na lotação da nossa enfermaria destinada a pacientes com Covid e há pacientes aguardando internação em nosso Pronto Atendimento", diz parte do comunicado.

A situação mais preocupante é na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segundo o vice-presidente da Cooperativa, Ivan Linjardi, a ocupação chegou a. 100% nesta quinta-feira . "A UTI, no momento, encontra-se com 100% de ocupação, sendo dois pacientes com Covid e na expectativa de acionarmos a UTI II a qualquer momento, já devidamente equipada", diz outro trecho do comunicado.

A cooperativa também enfrenta dificuldades na compra de materiais para a realização de cirurgias e de equipamentos de segurança para o manuseio de pacientes com Covid-19,como aventais de proteção, por exemplo.

Outra problema enfrentado pela cooperativa é o elevado número de cirurgias que atingiu a média de 130 por semana, além de aumento no número de internações e atendimentos no Pronto Atendimento (PA), desta forma sobrecarregando o sistema.

Diante desse cenário, a Unimed pede a colaboração dos cooperados para adotar medidas de distanciamento social, higiene pessoal e o uso de máscaras.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também