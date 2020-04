UFSCar produz desinfetantes para serviços de Saúde de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) iniciou, no último dia 14 de abril, a doação de produtos desinfetantes para os serviços de Saúde de São Carlos, no contexto da emergência causada pela Covid-19. A iniciativa, nomeada como "Ciência pela Vida: Projeto Álcool UFSCar", resulta de uma articulação entre o Departamento de Química (DQ) e o Departamento de Gestão de Resíduos (DeGR) da Universidade, vinculado à Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS).

Na primeira doação, foram entregues 200 litros de álcool glicerinado à Santa Casa de São Carlos e ao Hospital Universitário da UFSCar, além de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A capacidade de produção diária é de 200 litros, a partir de insumos e embalagens recebidos por doação de empresas que utilizam álcool como matéria-prima ou são produtoras (usinas).

Pedro Sérgio Fadini, Chefe do DQ e coordenador do projeto de extensão criado para viabilizar a ação, conta que o chamado álcool 70 é mais eficaz como desinfetante que o produto em concentrações mais elevadas. Por isso, a equipe envolvida prepara essa formulação a partir dos insumos recebidos por doação, seguindo as diretrizes e determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). A produção acontece no DeGR, que tem estrutura e pessoal habilitado, e onde todos os cuidados em relação à transmissão da Covid-19 também estão sendo tomados.

Fadini conta que foram várias as pessoas a procurarem o DQ para início da ação. "Targino de Araújo Filho, docente do Departamento de Engenharia de Produção e ex-Reitor da UFSCar, me procurou sobre o álcool gel, e desde então tem sido um grande apoiador da iniciativa. Depois desse contato, verifiquei que o polímero usado no álcool gel, o carbopol ou carbomer 980, estava em falta", relata. "Então, recebi o contato da Neila Maria Cassiano, química no Departamento, falando da alternativa do álcool glicerinado, e também da professora Quézia Bezerra Cass, minha colega de Departamento, sugerindo o álcool 70", complementa. "Eu desempenho apenas atividades de gestão desses esforços, mas é fundamental reconhecer principalmente o empenho dessas pessoas e de todos os integrantes da equipe, que estão atuando com energia e dedicando seu tempo a esta ação humanitária", registra Fadini.

No álcool glicerinado, mencionado pelo docente da UFSCar, o etanol recebe peróxido de hidrogênio (H2O2) e glicerina, e a combinação contribui na assepsia do processo e, também, para uma ação emoliente, ou seja, para evitar o ressecamento da pele. A Chefe do DeGR, Ana Marta Ribeiro Machado, destaca que novas doações são muito importantes para a continuidade da produção, especialmente das embalagens utilizadas para acondicionar os produtos (bombonas plásticas de cinco litros), que têm sido um fator limitante. Além delas, a equipe utiliza etanol, peróxido de hidrogênio, glicerina e, caso receba os polímeros, poderá produzir também o álcool gel. Apoio no transporte de materiais também é outra necessidade do projeto.

O contato para doações pode ser feito pelos e-mails degr@ufscar.br, anamrm@ufscar.br e psfadini@gmail.com, ou pelo telefone do DeGR, o (16) 3351-8016.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, que tem concretizado a logística para o transporte dos materiais, via sua Divisão de Vigilância Sanitária, e com doações de usinas e empresas privadas.

Confira a equipe envolvida:

- Ana Marta Ribeiro Machado (DeGR)

- Fillipe Vieira Rocha (DQ)

- Guilherme Martins Grosseli (DQ)

- Neila Maria Cassiano (DQ)

- Paula Adriana da Silva (DeGR)

- Pedro Sérgio Fadini (DQ)

- Quézia Bezerra Cass (DQ)

- Sandra Andrea Cruz (DQ)

- Targino de Araújo Filho (DEP)

