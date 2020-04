UFSCar produz álcool 70% e máscaras para saúde do município de Araras

Álcool glicerinado e álcool 70% são produzidos na UFSCar, campus Araras - Crédito: Divulgação

O Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFSCar, no campus Araras, está produzindo álcool glicerinado, álcool 70% e máscaras de proteção face shield para doar à Secretaria Municipal de Saúde de Araras. Docentes, técnico-administrativos e estudantes estão participando da ação.

"A necessidade da rede municipal de saúde de Araras é de produtos de proteção e desinfecção. A partir de discussões com o grupo do Centro, nos unimos para a produção de álcool e máscaras. O álcool etílico foi doado pela Usina Santa Lúcia", contou Bruno Campos Janegitz, Professor do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação (DCNME) e chefe do Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados da UFSCar.

O álcool doado à Universidade chegou com um teor alcoólico acima de 70% e está sendo processado nos laboratórios da Universidade. "Com a doação da Usina, a Diretoria do CCA se organizou com a logística de transporte e a compra de insumos para a produção do álcool 70% e glicerinado. Também foi adquirida a matéria-prima para a produção de máscaras em duas impressoras 3D, uma de um professor e outra da Universidade", contou o Diretor do Centro, Ricardo Fujihara.

Com os 1.000 litros de álcool etílico foram produzidos aproximadamente 1.300 litros de álcool glicerinado e de limpeza. A produção será entregue para a Secretaria de Saúde nos próximos dias. "Esta é mais uma ação da UFSCar em benefício da comunidade. Estamos cumprindo nosso papel social. Agradeço a todos da Universidade que estão atuando de forma direta ou indireta na batalha contra o novo Coronavírus", afirmou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

Conheça os envolvidos nestas ações:

- Bruno Campos Janegitz - Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados (LSNano)/ UFSCar;

- Maria Teresa Mendes Ribeiro Borges - Laboratório de Análises de Simulação Tecnológica (LAST)/ UFSCar;

- Roselena Faez - Laboratório de Materiais Poliméricos e Biossorventes (LAB-MPB)/ UFSCar;

- Reinaldo Gaspar Bastos, Mariana Altenhofen da Silva e Sabrina Gabardo - Laboratório de Microbiologia Aplicada e Controle (LABMAC)/ UFSCar;

- Sandra Regina Cecatto Antonini - Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular (LAMAM)/ UFSCar.

O grupo conta com o apoio dos Diretores do Centro de Ciências Agrárias (CCA), Ricardo Fujihara e Adriana Cavalieri Sais, e de Giseli Zutin, da Secretaria de Administração, Finanças e Contratos do Centro.

