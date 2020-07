UFSCar lança segunda edição do Desafio de Inovação e Empreendedorismo que busca soluções para a Covid-19

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de criar soluções para os problemas gerados pela Covid-19 e levar efetivamente à sociedade os avanços tecnológicos resultantes de estudos, pesquisas, esforços acadêmicos e empreendimentos, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lançou no último dia 6 de julho a segunda edição de seu Desafio de Inovação e Empreendedorismo.

O evento vai acontecer integralmente de maneira remota e é destinado à comunidade interna e externa da UFSCar, podendo ser realizado em equipes de três a cinco pessoas, com inscrições individuais ou em grupos. No caso da inscrição individual, a organização formará as equipes. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 7 de agosto e a abertura acontecerá no dia 10 de agosto às 19 horas.

A partir daí, serão disponibilizadas tecnologias protegidas e registradas do portfólio da UFSCar (patentes, softwares, cultivares ou outros ativos) para utilização nos projetos. Ao longo do período de execução do Desafio, serão oferecidas atividades de capacitação e apoio aos participantes em etapas que levarão à entrega do projeto.

Os finalistas serão definidos pelos jurados e os projetos selecionados serão aperfeiçoados para a etapa final. O Desafio contará com premiação nas categorias "Startup" e "Licenciamento". A premiação será em forma de recursos - dinheiro, mentorias, cursos, aceleração e insumos físicos - para a continuação dos projetos vencedores (primeiro, segundo e terceiro lugar). Além disso, haverá premiações específicas como de melhor pitch, melhor modelo de negócios, entre outros.

As informações completas estão disponíveis no site https://bit.ly/DesafioUFSCar e nas redes sociais do evento @desafioufscar (Instagram e Facebook). Os interessados também podem tirar dúvidas pelo email desafio@fai.ufscar.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também