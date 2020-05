UFSCar lança portal sobre ações no combate à Covid-19

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lançou no último dia 7 de maio o portal "UFSCar em ação no combate à Covid-19" (www.covid19.ufscar.br), que apresenta projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e comunicação que estão sendo realizados pela comunidade universitária para ajudar a sociedade a vencer a pandemia do novo Coronavírus. O lançamento do portal aconteceu durante o Workshop Virtual "Marcha pela Ciência e pela Vida", promovido pela Universidade, e que reuniu cerca de 400 pessoas em plataforma online para sessões de comunicação que trataram justamente dos mais de 60 projetos em andamento na Instituição em combate à Covid-19.

O menu do novo portal é composto por 10 seções que contemplam desde os projetos de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Saúde, Educação e Tecnologias; as estratégias de apoio a estudantes e servidores neste período de quarentena; as regulamentações e normativas sobre o funcionamento da Universidade com as suspensão das atividades presenciais; até como a Universidade vem contribuindo com unidades e profissionais de Saúde e informando toda a sociedade com conhecimento confiável a respeito da doença.

"O novo portal reúne ações e atividades da UFSCar no enfrentamento da pandemia da Covid-19, constituindo uma importante rede de informação e colaboração. Mostramos o que cada um está fazendo em sua área de atuação. São ações que levam esperança a toda a comunidade para juntos vencermos o novo Coronavírus. A Universidade propicia transformação social e, neste momento de desafios, mantém seu compromisso de gerar conhecimento, produzir pesquisas de ponta e levar soluções à sociedade", afirma a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

Por exemplo, na seção "A UFSCar lutando pela sociedade" é possível conhecer ações objetivas e com resultados concretos protagonizadas por docentes, técnico-administrativos e estudantes, como a realização de testes diagnósticos para Covid-19; a produção e doação de protetores faciais, equipamentos de proteção individual e de álcool em gel; o conserto de respiradores artificiais; cuidados em saúde mental, saúde de idosos, crianças, autistas e de pessoas com deficiências motoras no contexto da pandemia, entre muitas outras.

Já na seção "Adaptando os serviços" está descrito como a Instituição permanece funcionando e atendendo as demandas tanto de sua comunidade acadêmica como do público externo. Nesse espaço estão especificados também os meios de acesso virtual aos principais setores e serviços da Universidade. Os outros itens do menu são "Ensino, Pesquisa e Extensão"; "Documentos oficiais"; "Segurança da comunidade"; "Apoio aos estudantes"; "Apoio aos servidores"; "Incentivo à ação"; "Informação para a sociedade"; e "UFSCar em destaque na imprensa".

"Além de ser mais um importante canal de comunicação da Universidade com o cidadão que precisa e merece ser bem informado, sobretudo em um momento de tanta insegurança como este, o novo portal revela como a UFSCar e toda a sua comunidade estão mobilizadas para ajudar a sociedade a vencer esta pandemia", afirma João Eduardo Justi, Diretor de Comunicação Social da Universidade.

O portal - desenvolvido em uma parceria entre a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), a Assessoria de Comunicação da Reitoria e a Secretaria Geral de Informática (SIn) da UFSCar - está disponível no endereço www.covid19.ufscar.br e terá atualizações periódicas, sempre trazendo novas informações sobre os projetos em andamento e aqueles que ainda estão sendo criados; além dos detalhes do funcionamento institucional com a evolução do cenário da doença no País.

