UFSCar fará testes de Covid-19 da população de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar) participam do "Testar para Cuidar - Programa de Mapeamento da COVID-19". Este é o maior levantamento feito em um município brasileiro em número de testagens por habitante - e com exames mais precisos do que os aplicados até agora. A Prefeitura de São Carlos irá disponibilizar os kits de testes e a Universidade fará os exames no Departamento de Morfologia e Patologia (DMP). O HU-UFSCar está dando suporte à pesquisa com as entrevistas, coletas e atendimento dos casos de COVID-19.



O levantamento irá pesquisar anticorpos contra SARS-CoV-2 em moradores de São Carlos selecionados pelo método de Amostragem Aleatória Estratificada. Este é o principal modelo usado por grandes Institutos de Pesquisa ao redor do mundo, inclusive pelo IBGE. As pessoas selecionadas vão ser testadas independentemente de terem ou não apresentado sintomas. "A UFSCar reforça seu papel de apoio à sociedade neste momento de pandemia. Colocamos à disposição da cidade a expertise da nossa comunidade acadêmica, a infraestrutura do nosso campus e do HU para o enfrentamento da COVID-19", afirmou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.



A primeira fase do levantamento com entrevistas e coletas dos exames de sangue aconteceram no sábado (13) e domingo (14), em 19 pontos do município, um deles no HU-UFSCar. O trabalho foi realizado por alunos do curso de Medicina, de áreas da saúde da UFSCar e de outras instituições de ensino, profissionais voluntários da área da saúde do HU, Santa Casa e por equipes de profissionais da UNIMED - São Carlos.



Mil e quarenta e três (1043) amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Inflamação e Doenças Infecciosas (LIDI), do Departamento de Morfologia e Patologia (DMP) da UFSCar. Os kits para a realização dos testes estão sendo comprados pela Prefeitura de São Carlos, devendo ser adquiridos nos próximos dias.



Os testes tipo ELISA serão usados para detecção de anticorpos conta a SARS-CoV. "O teste imunoenzimático ELISA tem uma sensibilidade de até 98% na detecção do anticorpo mesmo depois de 14 dias do contato com o vírus, tornando o diagnóstico muito mais confiável", contou a Professora Fernanda Anibal, que é Coordenadora do grupo de pesquisa e do Laboratório de Inflamação e Doenças Infecciosas (LIDI) da UFSCar. Os testes serão realizados com o equipamento Espectrofotômetro Multiskan Go, adquirido pelo LIDI com financiamento da PETROBRÁS.



Ao todo, serão realizados 5.600 testes, divididos em quatro etapas de entrevista e coleta de 1.400 pessoas por final de semana, com intervalo de 15 dias entre as etapas. "O mapeamento visa conhecer a distribuição da prevalência da infecção no município para melhor promover ações de orientação quanto a isolamento social e medidas preventivas na população, uma vez que os recursos de saúde não são infinitos", conta Sigrid de Sousa Santos, Professora do Departamento de Medicina (DMed) e colaboradora do HU-UFSCar.



HU-UFSCar - No "TESTAR PARA CUIDAR - PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19", o Hospital disponibilizou os alunos da ação "Brasil Conta Comigo" para as visitas, entrevista e coletas de exames. Profissionais da área da saúde do HU também estão participando da ação de forma voluntária. O HU é referência no atendimento a moradores que, durante a visita, apresentarem algum sintoma grave de Síndrome Gripal e, também, é um dos pontos da pesquisa. O HU tem 44 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes com COVID-19.



Além da UFSCar e do HU-UFSCar, o mapeamento é realizado pela Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol e UNIMED - São Carlos.



Dentro do projeto de extensão da Universidade, o projeto atenderá a outros propósitos, entre eles: disponibilizar testagem sorológica para a equipe de profissionais da saúde do HU-UFSCar, de forma seriada, e disponibilizar a dosagem semiquantitativa de IgG para SARS-CoV-2 para estudantes, docentes e técnico-administrativos da UFSCar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também