UFSCar entrega máscaras para servidores, terceirizados e estudantes

Com objetivo de proteger a comunidade UFSCar do novo Coronavírus, a Pró-Reitoria de Administração (ProAd) realizou a compra de 12 mil máscaras. Servidores e terceirizados estão recebendo um kit com 3 máscaras.

Os estudantes que residem nas Moradias Estudantis de São Carlos, Sorocaba e Salto de Pirapora receberam um kit com 2 máscaras. Além disso, durante a retirada das refeições nos Restaurantes Universitários (RUs) dos 4 campi, estudantes que chegam sem máscara também recebem esta proteção.

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) orientou os estudantes da Moradia, no campus de São Carlos, quanto ao uso e limpeza de suas máscaras. Também foi elaborado material informativo sobre a importância de se utilizar máscara.

"Disponibilizamos álcool gel para maior segurança a todas as atividades presenciais em andamento nos 4 campi da UFSCar. Estamos adquirindo mais máscaras e equipamentos de proteção voltados aos profissionais da saúde da Universidade, como os profissionais que atuam na Unidade Saúde Escola (USE) e no Departamento de Atenção à Saúde (DeAS)", conta o Pró-Reitor de Administração da UFSCar, Márcio Merino Fernandes.

Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas no Portal da UFSCar ou pelo e-mail proad@ufscar.br.

