UFSCar entrega 170 máscaras na região do Campus Lagoa do Sino

Crédito: Divulgação

As máscaras de proteção tipo face shield foram produzidas na UFSCar, no Campus São Carlos, pelo projeto intitulado "Produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no combate à Pandemia de Covid-19", coordenado pelo Professor Rafael Vidal Aroca. O projeto vem produzindo e distribuindo máscaras desde o mês de março.

As face shields foram doadas aos municípios de Buri (60 unidades); Angatuba (60 unidades) e Campina do Monte Alegre (30 unidades), todos na região do Campus Lagoa do Sino da UFSCar. Além disso, 20 máscaras foram entregues para o ambulatório do próprio campus. A entrega das face shields foi realizada pelo Diretor do Campus Lagoa do Sino, Edenis César de Oliveira.

As máscaras serão utilizadas por profissionais da saúde. "Em todas as entregas, os profissionais agradeceram à UFSCar pela doação. Eles nos contaram da dificuldade que vem sendo adquirir estes equipamentos de proteção devido aos altos preços, bem como pouca disponibilidade para compra. Nossos técnicos, professores e estudantes residem nestas cidades, então apoiamos diretamente tanto a comunidade UFSCar como a sociedade em geral", destaca o Professor Edenis.

Conheça e apoie projetos da UFSCar (Campus São Carlos) que vêm produzindo protetores faciais acessando o Portal da UFSCar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também