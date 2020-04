UFSCar amplia plano de contingenciamento para enfrentamento da COVID-19

Ações visam proteção e segurança dos estudantes das moradias estudantis - Crédito: Divulgação

Como medida de proteção e segurança para os estudantes das Moradias Estudantis de São Carlos e Sorocaba, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ampliou as medidas do "Plano de contingenciamento para o enfrentamento da COVID-19 na UFSCar". Os novos encaminhamentos foram discutidos durante reunião com a participação da Reitoria, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), Pró-Reitoria de Administração (ProAd) e membros do "Comitê de Controle e Cuidados em em relação ao novo Coronavírus".

Moradia estudantil tem prioridade - Para uma cobertura preventiva, assistencial e de vigilância em saúde à comunidade UFSCar, a moradia estudantil terá alta prioridade. As ações serão conduzidas conjuntamente pela ProACE e pelo Comitê contra a COVID-19, com participação ativa dos estudantes. Reuniões remotas e gravações em vídeos levarão informações sobre as ações relacionadas à COVID-19.

Atenção à Saúde - Além disso, a UFSCar busca oferecer ajuda de custo para o retorno dos estudantes em vulnerabilidade social às moradias de origem, especialmente aos estudantes indígenas. Também ficou definido que o Departamento de Atenção à Saúde (DeAS) oferecerá o serviço de teleatendimento, encaminhando os casos suspeitos da COVID-19 aos órgãos de saúde do município e/ou do Estado.

Plano de contingenciamento - Para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, a Universidade segue o Plano de Contingenciamento do Hospital Universitário (HU), uma vez que o HU tem revisado dinâmica e continuamente o Plano visando o atendimento das necessidades oriundas da pandemia.

"Esta é uma situação nova para todos. Estamos diariamente revendo nossos planos, ações e procedimentos. Ajustamos as rotinas de trabalho dos servidores docentes, técnico-administrativos, estagiários e terceirizados da Universidade. Suspendemos aulas e atividades presenciais até o momento em que pudermos fazer isso com segurança. Devemos sempre priorizar a vida. Este posicionamento é o que sempre nos leva a agir, enquanto Instituição", afirmou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

O Departamento de Atenção à Saúde (DeAS) atende pelo telefone (16) 3351-8200, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Caso seja necessário atendimento específico, o profissional fará os encaminhamentos necessários.

