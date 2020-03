Triângulo do Sol distribui tags de pedágio com isenção de mensalidade para caminhoneiros

Crédito: Divulgação

A AB Triângulo do Sol, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, por meio de uma parceria com as empresas ConectCar e Veloe, iniciou a distribuiçãode tags para caminhoneiros,com isenção dataxa de adesão e da mensalidade por três meses.

A iniciativa é mais uma ação voltada à prevenção e à contenção do coronavírus, visto que a utilização das tags reduz a interação entre motoristas eagentes de pedágio. Além disso, esses dispositivoscontribuem para agilizar o transporte de cargas, serviço que, assim como o das concessionárias de rodovias, é considerado essencial no atual período de crise sanitária.

Os dispositivos são distribuídos nas seguintes praças de pedágio:

Rodovia Washington Luis (SP-310), km 282+400, em Araraquara

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), km 357, em Taiúva

Mais ações

Os caminhoneiros que transitam pelas rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol contam ainda com outras iniciativas importantes:

Distribuição gratuita de kits de alimentação e higiene, em bases operacionais e áreas de descanso;

Aferição da temperatura corporal e orientações sobre o coronavírus pelas equipes do serviço de resgate da concessionária, em bases operacionais e áreas de descanso;

Áreas de descanso com estacionamento, banheiros e chuveiros;

Disponibilização de álcool em gel do lado de fora das cabines de pedágio para higienização das mãos;

Distribuição de guia informativo do governo estadual com orientações de prevenção ao coronavírus;

Exibição de mensagens sobre o tema nos painéis eletrônicos instalados ao longo das rodovias;

Lista dos postos de serviços em funcionamento no trecho de concessão, atualizada diariamente, no site e pelo telefone 0800 701 16 09 (discagem direta gratuita).

