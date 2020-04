Três pacientes diagnosticados com coronavírus na Santa Casa estão curados

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

Na Santa Casa de São Carlos, de 21 de março até o momento, deram entrada no hospital 99 pacientes com suspeita de COVID-19. Destes, 5 tiveram resultado positivo e 15 casos aguardam ainda resultado de exame do Instituto Adolf Lutz e de um laboratório credenciado. Entre os casos confirmados, 2 pacientes faleceram por conta da doença e 3 tiveram alta e por isso, são considerados curados.

“Ainda tivemos poucos casos confirmados em nossa cidade, porém, entre eles, atendemos casos graves, inclusive casos que evoluíram a óbito. Os pacientes que tiveram alta foram considerados curados e por isso não transmitem mais a doença. Mas ainda não há certeza sobre a imunidade definitiva para o vírus. Ou seja, ainda não sabemos se essas pessoas podem se infectar novamente. Por isso, o isolamento social continua sendo uma das principais armas no combate à pandemia”, explica a médica infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa, Carolina Toniolo Zenatti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também